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Ціни на ліки знову зросли: найбільше - на жарознижувальні

Ціни на ліки знову зросли: найбільше - на жарознижувальні
За місяць в Україні ціни на ліки зросли в середньому на 1,4%.

Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

За даними відомства, подорожчали як вітчизняні, так і імпортні ліки.

Так, у грудні, у порівнянні із листопадом, антибіотики вітчизняні подорожчали на 0,31 грн (1,95%) - до 16,1 грн за 10 таблеток, капсул. Антибіотики імпортні - на 0,85 грн (0,82%) - до 104,9 грн за 10 таблеток (капсул).

Вітчизняні судинорозширювальні засоби зросли в ціні на 0,7 грн (0,68%) - до 10,3 грн, імпортні судинорозширювальні засоби - впали в ціні на 0,7 грн (-0,15%), до 47,9 грн (за 10 таблеток, капсул - ред.).

Крім того, подорожчали жарознижувальні та знеболювальні препарати: вітчизняні - на 0,8 грн (1,05%), до 7,8 грн, імпортні - на 0,54 грн (3,9%), до 14,4 грн (за одиницю).

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Теги: ліки, гроші, ціни
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