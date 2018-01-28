Лучан кличуть на концерт популярного українського піаніста
Сьогодні, 19:43
У Луцьку виступить музикант Єгор Грушин.
24 березня відбудеться концерт українського неокласичного піаніста і композитора – Єгора Грушина. Фанати хорошої музики зможуть оцінити майстерність артиста о 20:00 в палаці культури міста.
Єгор Грушин народився в Одесі. Почав писати власні твори вже після закінчення музичної школи. Мелодії цього яскравого неокласичного композитора дають слухачам простір для заглиблення в себе, ідеї для внутрішнього зростання і роздумів. Крім авторських мелодій, піаніст створює інструментальні обробки композицій знаменитих рок-колективів, серед них – "Океану Ельзи", Queen, Bon Jovi, Muse і ін.
Його твір Christmas Story всього за 2 дні в інтернеті прослухали понад 50 000 користувачів. Сьогодні в скарбничці у музиканта вже 4 альбоми. У вас є можливість почути акустичне полотно піаніста-віртуоза, який проживає кожен звук з легкістю, щирістю і витонченим смаком.
"Такий концерт просто ідеальний для слухачів, що обожнюють тісний емоційний контакт на камерних концертах. Якщо ви хочете відпочити від буденності і відчути ковток вічності, приходьте 24 березня на концерт Єгора Грушина! Чекаємо на вас! Це довгоочікуваний концерт Єгора Грушина у Луцьку. Після річної перерви композитор повертається до Луцька, щоб зіграти концерт у супроводі струнних", - повідомили організатори.
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24 березня відбудеться концерт українського неокласичного піаніста і композитора – Єгора Грушина. Фанати хорошої музики зможуть оцінити майстерність артиста о 20:00 в палаці культури міста.
Єгор Грушин народився в Одесі. Почав писати власні твори вже після закінчення музичної школи. Мелодії цього яскравого неокласичного композитора дають слухачам простір для заглиблення в себе, ідеї для внутрішнього зростання і роздумів. Крім авторських мелодій, піаніст створює інструментальні обробки композицій знаменитих рок-колективів, серед них – "Океану Ельзи", Queen, Bon Jovi, Muse і ін.
Його твір Christmas Story всього за 2 дні в інтернеті прослухали понад 50 000 користувачів. Сьогодні в скарбничці у музиканта вже 4 альбоми. У вас є можливість почути акустичне полотно піаніста-віртуоза, який проживає кожен звук з легкістю, щирістю і витонченим смаком.
"Такий концерт просто ідеальний для слухачів, що обожнюють тісний емоційний контакт на камерних концертах. Якщо ви хочете відпочити від буденності і відчути ковток вічності, приходьте 24 березня на концерт Єгора Грушина! Чекаємо на вас! Це довгоочікуваний концерт Єгора Грушина у Луцьку. Після річної перерви композитор повертається до Луцька, щоб зіграти концерт у супроводі струнних", - повідомили організатори.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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