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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 17 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 17 січня
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі опадів не
передбачається. У Маневичах, Любешеві можливий невеликий сніг.

Температура повітря вночі до +1…+2 градусів, удень – +2…+3. Вітер південно-західний, південний і західний, 1-7 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.

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Теги: погода, прогноз
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