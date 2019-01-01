Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 17 січня
Сьогодні, 20:00
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.
У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі опадів не
передбачається. У Маневичах, Любешеві можливий невеликий сніг.
Температура повітря вночі до +1…+2 градусів, удень – +2…+3. Вітер південно-західний, південний і західний, 1-7 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі опадів не
передбачається. У Маневичах, Любешеві можливий невеликий сніг.
Температура повітря вночі до +1…+2 градусів, удень – +2…+3. Вітер південно-західний, південний і західний, 1-7 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Для українців субсидії готівкою планують виплачувати з березня
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 17 січня
Сьогодні, 20:00
Лучан кличуть на концерт популярного українського піаніста
Сьогодні, 19:43
В аварії на Волині водію причавило поламану ногу
Сьогодні, 19:38