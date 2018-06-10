Відомий хірург з Волині розповів, чому пірнати в ополонку небезпечно
Сьогодні, 21:25
Напередодні свята Водохреща відомий хірург з Волині Ростислав Валіхновський окреслив переваги та недоліки пірнання в ополонку.
Про це він написав на своїй сторінці в Інстаграм.
Зокрема, він пояснив, що холодна вода позитивно впливає на імунітет та процеси омолодження організму.
Однак, якщо в людини, яка хоче пірнути в ополонку є запальні процеси чи хронічні хвороби, це може мати для неї негативні наслідки. Окрім того, можуть виникнути гормональні збої.
"Холодна вода стимулює роботу кровоносної системи, а значить, покращує імунітет. За статистикою «моржі» в 5 разів рідше хворіють, ніж люди, які не загартовуються.
- Холодна вода позитивно впливає на метаболізм, допомагає нормалізувати вагу.
- Вплив холодної води омолоджує не тільки шкіру, але і весь організм.
- Різке переохолодження організму може стати причиною загострення хронічних захворювань.
- не можна «лікуватися» моржуванням, при наявності гострих запальних процесів в організмі. Наслідки такої «терапії» можуть бути сумними.
- занадто часте моржування може призвести до серйозного гормонального збою і проблем з функціонуванням надниркових залоз.
Тому до загартовування слід підходити відповідально, після детального обстеження стану здоров`я та консультації в довіреного лікаря. Всім бажаю міцного здоров`я і традиційно: БУТИ МОЛОДИМИ ТА ЗДОРОВИМИ ДО 100 РОКІВ
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Про це він написав на своїй сторінці в Інстаграм.
Зокрема, він пояснив, що холодна вода позитивно впливає на імунітет та процеси омолодження організму.
Однак, якщо в людини, яка хоче пірнути в ополонку є запальні процеси чи хронічні хвороби, це може мати для неї негативні наслідки. Окрім того, можуть виникнути гормональні збої.
"Холодна вода стимулює роботу кровоносної системи, а значить, покращує імунітет. За статистикою «моржі» в 5 разів рідше хворіють, ніж люди, які не загартовуються.
- Холодна вода позитивно впливає на метаболізм, допомагає нормалізувати вагу.
- Вплив холодної води омолоджує не тільки шкіру, але і весь організм.
- Різке переохолодження організму може стати причиною загострення хронічних захворювань.
- не можна «лікуватися» моржуванням, при наявності гострих запальних процесів в організмі. Наслідки такої «терапії» можуть бути сумними.
- занадто часте моржування може призвести до серйозного гормонального збою і проблем з функціонуванням надниркових залоз.
Тому до загартовування слід підходити відповідально, після детального обстеження стану здоров`я та консультації в довіреного лікаря. Всім бажаю міцного здоров`я і традиційно: БУТИ МОЛОДИМИ ТА ЗДОРОВИМИ ДО 100 РОКІВ
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