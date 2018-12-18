Волинь – серед лідерів з впровадження децентралізації в Україні. ВІДЕО
Сьогодні, 21:59
Впровадження реформи децентралізації активно триває у всіх регіонах України. За чотири роки чимало громад добровільно об'єдналися. Зокрема, у грудні відбулися чергові вибори керівних органів у новостворених ОТГ, – йдеться у сюжеті Сфери.ТВ.
Шляхом моніторингу Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ проаналізувало процес децентралізації та реформування місцевого самоврядування в областях України. Найстабільнішими у розвитку наразі є Хмельниччина та Житомирщина, однак Волинська область теж "не пасе задніх".
Більше - у сюжеті.
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Шляхом моніторингу Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ проаналізувало процес децентралізації та реформування місцевого самоврядування в областях України. Найстабільнішими у розвитку наразі є Хмельниччина та Житомирщина, однак Волинська область теж "не пасе задніх".
Більше - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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