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Волинь – серед лідерів з впровадження децентралізації в Україні. ВІДЕО

Волинь – серед лідерів з впровадження децентралізації в Україні. ВІДЕО
Впровадження реформи децентралізації активно триває у всіх регіонах України. За чотири роки чимало громад добровільно об'єдналися. Зокрема, у грудні відбулися чергові вибори керівних органів у новостворених ОТГ, – йдеться у сюжеті Сфери.ТВ.

Шляхом моніторингу Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ проаналізувало процес децентралізації та реформування місцевого самоврядування в областях України. Найстабільнішими у розвитку наразі є Хмельниччина та Житомирщина, однак Волинська область теж "не пасе задніх".

Більше - у сюжеті.


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Теги: децентралізація, об'єднання громад
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