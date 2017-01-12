вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку детально вивчатимуть питання легендарного З'їзду монархів. ВІДЕО

У Луцьку детально вивчатимуть питання легендарного З'їзду монархів. ВІДЕО
З'їзд монархів, який у 1429 році став вирішальним у багатьох міждержавних питаннях європейських країн, тоді у п’ятитисячному Луцьку зібрав понад 20 тисяч людей з різних куточків континенту.

Про це йдеться в сюжеті Сфера ТВ.

Тому, за словами начальника Відділу охорони культурної спадщини Луцькради Петра Троневича, ця подія безсумнівно вартує того, аби скрупульозно вивчити та дослідити цю тему до дрібниць.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: з'їзд монархів, Петро Троневич
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Навіть не вагався, – 15-річний хлопець розповів про порятунок самогубця у луцькому парку
Скандал у ліцеї на Волині: черговий гуртожитку побив учня. ВІДЕО
Томос і близький кінець впливу Москви: промова Філарета у Луцьку. ТЕКСТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
17 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку детально вивчатимуть питання легендарного З'їзду монархів. ВІДЕО
16 січень, 23:24
В місті на Волині хочуть заборонити нічний продаж алкоголю
16 січень, 22:19
Волинь – серед лідерів з впровадження децентралізації в Україні. ВІДЕО
16 січень, 21:59
Відомий хірург з Волині розповів, чому пірнати в ополонку небезпечно
16 січень, 21:25
Схожі новини
«Русский мир» в Литву не прийде, - луцький чиновник «Русский мир» в Литву не прийде, - луцький чиновник
12 січень, 2017, 01:05
Рештки розстріляних в'язнів Луцької тюрми хочуть ексгумувати Рештки розстріляних в'язнів Луцької тюрми хочуть ексгумувати
05 січень, 2017, 12:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
17 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку детально вивчатимуть питання легендарного З'їзду монархів. ВІДЕО
16 січень, 23:24
 0
В місті на Волині хочуть заборонити нічний продаж алкоголю
16 січень, 22:19
 0
Волинь – серед лідерів з впровадження децентралізації в Україні. ВІДЕО
16 січень, 21:59
 0
Відомий хірург з Волині розповів, чому пірнати в ополонку небезпечно
16 січень, 21:25
 0
Медіа
відео
1/8