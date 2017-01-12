У Луцьку детально вивчатимуть питання легендарного З'їзду монархів. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



Тому, за словами начальника Відділу охорони культурної спадщини Луцькради Петра Троневича, ця подія безсумнівно вартує того, аби скрупульозно вивчити та дослідити цю тему до дрібниць.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З'їзд монархів, який у 1429 році став вирішальним у багатьох міждержавних питаннях європейських країн, тоді у п’ятитисячному Луцьку зібрав понад 20 тисяч людей з різних куточків континенту.Про це йдеться в сюжеті Сфера ТВ Тому, за словами начальника Відділу охорони культурної спадщини Луцькради, ця подія безсумнівно вартує того, аби скрупульозно вивчити та дослідити цю тему до дрібниць.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію