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17 січня на Волині: гортаючи календар

17 січня на Волині: гортаючи календар
День народження 17 січня відзначає голова громадської організації "Інститут волонтерства та громадської співпраці", начальник відділу менеджменту та креативних індустрій департаменту культури Луцької міської ради Юлія Євпак (на фото).

Також день народження 17 січня святкують одна з засновниць театру "ГаРмИдЕр", керівник дитячої театральної студії "ДогориДриґом" Алла Доманська.

Іменини сьогодні святкують чоловіки з ім’ям Юхим.

Вітаємо усіх волинян, у яких цього дня свято, й бажаємо їм здоров’я, достатку, успіхів у всіх починаннях.

17 січня 1940 року згідно з Указом Президії ВР УРСР на Волині з’явилася така адміністративна одиниця, як район.

До того часу існував поділ на повіти і волості. А з приходом у Західну Україну в 1939 році радянської влади було запроваджено і новий адміністративно-територіальний устрій.

Втім, він відрізнявся від сучасного.

Наприклад, на території сучасного Ківерцівського існували Олицький і Цуманський райони, які згодом були ліквідовані.

А сучасний Старовижівський район тоді називався Седлищенським, і його центр був у Седлищі.

Старовижівським він став лише 7 червня 1946 року. Відповідно і його центр перемістився у селище Стара Вижівка.

У 2013 році в Луцьку вдесяте відбулося шоу "Коляда з Тетяною Ціхоцькою".

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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