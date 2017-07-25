На Львівщині горів завод з виробництва олії. ФОТО. ВІДЕО





Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Львівській області, передає



Пожежа почалася близько 17-ї години. На місце події відразу виїхали підрозділи ДСНС.



За інформацією депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича, вогонь охопив бочки на території заводу. Постраждалих в результаті пожежі немає. Пізніше Зінкевич уточнив, що горять не бочки, а сушка.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Увечері 16 січня поблизу Львова в селі Ставчани Пустомитівського району на ПП “Оліяр”, яке займається виробництвом олії під назвою “Майола” сталася велика пожежа.Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Львівській області, передає Апостроф Пожежа почалася близько 17-ї години. На місце події відразу виїхали підрозділи ДСНС.За інформацією депутата Львівської міської ради, вогонь охопив бочки на території заводу. Постраждалих в результаті пожежі немає. Пізніше Зінкевич уточнив, що горять не бочки, а сушка.

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