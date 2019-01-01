У Луцьку влаштували свято для дітей з прийомних сімей. ВІДЕО





Луцька міська рада вирішила започаткувати так звані «Різдвяні зустрічі» з вихованцями прийомних сімей та дитячого будинку сімейного типу, - йдеться у сюжеті



Під час зустрічі на родини чекав турнір з боулінгу. Переможці отримали призи. Також для всіх дітей підготували ранці з логотипом «Луцьк – приємне відкриття».



А доки готували все необхідне для початку турніру, діти з арт-терапевтами працювали над фоторамками для своїх сімей.



Більше - в сюжеті.



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