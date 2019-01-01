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У Луцьку влаштували свято для дітей з прийомних сімей. ВІДЕО

У Луцьку влаштували свято для дітей з прийомних сімей. ВІДЕО
Новий 2019 рік оголошено Роком сім’ї, адже це – велика цінність для кожної людини, яку потрібно оберігати.

Луцька міська рада вирішила започаткувати так звані «Різдвяні зустрічі» з вихованцями прийомних сімей та дитячого будинку сімейного типу, - йдеться у сюжеті Сфера-ТВ.

Під час зустрічі на родини чекав турнір з боулінгу. Переможці отримали призи. Також для всіх дітей підготували ранці з логотипом «Луцьк – приємне відкриття».

А доки готували все необхідне для початку турніру, діти з арт-терапевтами працювали над фоторамками для своїх сімей.

Більше - в сюжеті.

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Теги: прийомна сім'я, свято
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