У Луцьку влаштували свято для дітей з прийомних сімей. ВІДЕО
Сьогодні, 05:23
Новий 2019 рік оголошено Роком сім’ї, адже це – велика цінність для кожної людини, яку потрібно оберігати.
Луцька міська рада вирішила започаткувати так звані «Різдвяні зустрічі» з вихованцями прийомних сімей та дитячого будинку сімейного типу, - йдеться у сюжеті Сфера-ТВ.
Під час зустрічі на родини чекав турнір з боулінгу. Переможці отримали призи. Також для всіх дітей підготували ранці з логотипом «Луцьк – приємне відкриття».
А доки готували все необхідне для початку турніру, діти з арт-терапевтами працювали над фоторамками для своїх сімей.
Більше - в сюжеті.
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Луцька міська рада вирішила започаткувати так звані «Різдвяні зустрічі» з вихованцями прийомних сімей та дитячого будинку сімейного типу, - йдеться у сюжеті Сфера-ТВ.
Під час зустрічі на родини чекав турнір з боулінгу. Переможці отримали призи. Також для всіх дітей підготували ранці з логотипом «Луцьк – приємне відкриття».
А доки готували все необхідне для початку турніру, діти з арт-терапевтами працювали над фоторамками для своїх сімей.
Більше - в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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