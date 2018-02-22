У Луцьку – найнижчий рівень вакцинації проти кору в області





Лише у Шацькому та Старовижівському районах у 2019 році немає жодних випадків кору. Повідомляє



Натомість, найбільше хворих реєструють в місті Луцьку. За останній тиждень їх кількість зросла на 10%.



Так, з 1 січня 2019 року в Луцьку зареєстровано 92 випадки захворювання на кір, із них 48 – серед дітей віком до 17 років (52%). Є тенденція до збільшення захворюваності серед дорослого населення: 48 % від загальної кількості хворих за останній тиждень.



З 10 спалахів, що зафіксовані в області, чотири – саме в Луцьку: ЗОШ № 5 (7 учнів), ЗОШ № 25 (3 учні і вчитель), Волинський коледж Національного університету харчових технологій (5 учнів) та в побуті (3 випадки).



Окрім того, в школі № 9 – три випадки кору: захворіло 2 вчителя та учениця. Також випадки реєструються серед учнів ще 4 шкіл (№ 18, 24, 26, навчально-реабілітаційний центр). Діти захворіли на канікулах. Поруч із тим, уражено два заклади дошкільної освіти ( ДНЗ № 2 та 30) та два професійно-технічних навчальних заклади, де зареєстровано по 1-2 випадку захворювання.



Наголошуємо, що згідно з проведеним аналізом 83% із числа захворілих не були щепленими проти кору. Тож погіршення епідемічної ситуації з кору в м. Луцьк є закономірним, оскільки рівень імунізації дітей проти цієї інфекції у 2018 році – найнижчий в області. З жодної вікової позиції не забезпечено охоплення запланованих обсягів щеплень. Незважаючи на складну епідеміологічну ситуацію, відповідна робота в навчально-виховних закладах не проводиться.



Водночас слід зазначити, що на місцях, де активно реагують на погіршення епідситуації, упродовж двох місяців вдалося досягти бажаного результату. Для прикладу, значно зріс рівень вакцинації у Горохівському та Ківерцівському районах.



Вкотре нагадуємо, що єдиним ефективним засобом впливу на рівень захворюваності на кір є формування колективного імунітету – рівень вакцинації повинен сягати 95–98%. Наразі область забезпечена достатньою кількістю якісної вакцини КПК, зробивши щеплення якою можна захиститися одразу від трьох інфекцій: кору, краснухи та епідемічного паротиту. Вакцинуватися за Календарем і надолужити пропущені щеплення в закладах охорони здоров’я за місцем проживання можуть безоплатно усі діти до 18 років, а також дорослі з груп ризику.



Довідково: Кір надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. 9 з 10 невакцинованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені. Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до тяжких ускладнень: пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку – енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті. Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.



Найбільше хворіють на кір саме в тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший. За результатами минулого року найвищі показники захворюваності у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській, Вінницькій та Чернівецькій областях.



Якщо ви контактували з хворим на кір, убезпечити чи значно знизити ризик захворювання може вакцинація. Зверніться до свого лікаря – терапевта чи сімейного лікаря, щоб з’ясувати, чи маєте ви достатній захист від кору і чи вам треба зробити щеплення якнайшвидше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З початку року на Волині зареєстровано 293 випадки захворювання на кір. Зокрема, уражено 16 із 18 адміністративних територій.Лише у Шацькому та Старовижівському районах у 2019 році немає жодних випадків кору. Повідомляє відділ інформаційної політики облдержадміністрації Натомість, найбільше хворих реєструють в місті Луцьку. За останній тиждень їх кількість зросла на 10%.Так, з 1 січня 2019 року в Луцьку зареєстровано 92 випадки захворювання на кір, із них 48 – серед дітей віком до 17 років (52%). Є тенденція до збільшення захворюваності серед дорослого населення: 48 % від загальної кількості хворих за останній тиждень.З 10 спалахів, що зафіксовані в області, чотири – саме в Луцьку: ЗОШ № 5 (7 учнів), ЗОШ № 25 (3 учні і вчитель), Волинський коледж Національного університету харчових технологій (5 учнів) та в побуті (3 випадки).Окрім того, в школі № 9 – три випадки кору: захворіло 2 вчителя та учениця. Також випадки реєструються серед учнів ще 4 шкіл (№ 18, 24, 26, навчально-реабілітаційний центр). Діти захворіли на канікулах. Поруч із тим, уражено два заклади дошкільної освіти ( ДНЗ № 2 та 30) та два професійно-технічних навчальних заклади, де зареєстровано по 1-2 випадку захворювання.Наголошуємо, що згідно з проведеним аналізом 83% із числа захворілих не були щепленими проти кору. Тож погіршення епідемічної ситуації з кору в м. Луцьк є закономірним, оскільки рівень імунізації дітей проти цієї інфекції у 2018 році – найнижчий в області. З жодної вікової позиції не забезпечено охоплення запланованих обсягів щеплень. Незважаючи на складну епідеміологічну ситуацію, відповідна робота в навчально-виховних закладах не проводиться.Водночас слід зазначити, що на місцях, де активно реагують на погіршення епідситуації, упродовж двох місяців вдалося досягти бажаного результату. Для прикладу, значно зріс рівень вакцинації у Горохівському та Ківерцівському районах.Вкотре нагадуємо, що єдиним ефективним засобом впливу на рівень захворюваності на кір є формування колективного імунітету – рівень вакцинації повинен сягати 95–98%. Наразі область забезпечена достатньою кількістю якісної вакцини КПК, зробивши щеплення якою можна захиститися одразу від трьох інфекцій: кору, краснухи та епідемічного паротиту. Вакцинуватися за Календарем і надолужити пропущені щеплення в закладах охорони здоров’я за місцем проживання можуть безоплатно усі діти до 18 років, а також дорослі з груп ризику.Довідково: Кір надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. 9 з 10 невакцинованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені. Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до тяжких ускладнень: пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку – енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті. Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.Найбільше хворіють на кір саме в тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший. За результатами минулого року найвищі показники захворюваності у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській, Вінницькій та Чернівецькій областях.Якщо ви контактували з хворим на кір, убезпечити чи значно знизити ризик захворювання може вакцинація. Зверніться до свого лікаря – терапевта чи сімейного лікаря, щоб з’ясувати, чи маєте ви достатній захист від кору і чи вам треба зробити щеплення якнайшвидше.

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