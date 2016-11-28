Лучан кличуть на Різдвяні зустрічі у Музеї волинської ікони





Колядки і щедрівки прозвучать у виконанні лауреата міжнародних та всеукраїнських мистецьких фестивалів і конкурсів фольклорного гурту «Волиняни» Луцької дитячої музичної школи №3 (Керівник Тетяна Жилюк). Йдеться на



Довідка:



«Різдвяні зустрічі у Музеї волинської ікони» започатковані у 2008 р. Проект має на меті розвиток та популяризацію національних різдвяних традицій, звичаїв і обрядів, пошук нових різдвяних пісенних творів з волинським колоритом, пропагування духовної музики.



Учасниками зустрічей були талановиті колективи нашого міста та області, зокрема Академічна хорова капела «Колорит» Камінь - Каширського районного будинку культури, Народний камерний хор «Дзвони» Горохівського районного дому «Просвіта», хор храму Всіх Святих землі Волинської «Волинські дзвони», кліросний хор «Богоспів» Свято-Троїцького кафедрального собору, камерний оркестр «Ренесанс» Волинського державного училища культури і мистецтв ім. І. Ф. Стравінського та інші.



Цьогорічний учасник «Різдвяних зустрічей» - гурт «Волиняни» Луцької дитячої музичної школи №3, заснований 1998 року. Тоді у складі колективу було лише 8 учасників, а нині – більше 50.



У репертуарі колективу - автентичний фольклор, оригінальні, не заспівані волинські народні пісні і вокально-інструментальні композиції.



Гурт є постійним учасником міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних проектів, конкурсів, фестивалів, концертних турів, зокрема – Міжнародного фестивалю фольклору «Ататарія Ламзджяй», Каунас (Литва), Міжнародного фестивалю фольклору «Поліське літо з фольклором», Луцьк. Колективу аплодували вдячні слухачі Словаччини, Німеччини, Польщі, Угорщини, Австрії. «Волиняни» отримали Гран-Прі Міжнародного фестивалю-конкурсу «Талановиті діти України», Київ (2018) та Міжнародного фестивалю «Ми разом», Білорусь (2018).



Своєю творчою діяльністю колектив пропагує культурні надбання Волинського краю та популяризує національні традиції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 січня 2019 р. о 16 год. відбудуться «Різдвяні зустрічі у Музеї волинської ікони».Колядки і щедрівки прозвучать у виконанні лауреата міжнародних та всеукраїнських мистецьких фестивалів і конкурсів фольклорного гурту «Волиняни» Луцької дитячої музичної школи №3 (Керівник Т). Йдеться на сайті Луцької міської ради.«Різдвяні зустрічі у Музеї волинської ікони» започатковані у 2008 р. Проект має на меті розвиток та популяризацію національних різдвяних традицій, звичаїв і обрядів, пошук нових різдвяних пісенних творів з волинським колоритом, пропагування духовної музики.Учасниками зустрічей були талановиті колективи нашого міста та області, зокрема Академічна хорова капела «Колорит» Камінь - Каширського районного будинку культури, Народний камерний хор «Дзвони» Горохівського районного дому «Просвіта», хор храму Всіх Святих землі Волинської «Волинські дзвони», кліросний хор «Богоспів» Свято-Троїцького кафедрального собору, камерний оркестр «Ренесанс» Волинського державного училища культури і мистецтв ім. І. Ф. Стравінського та інші.Цьогорічний учасник «Різдвяних зустрічей» - гурт «Волиняни» Луцької дитячої музичної школи №3, заснований 1998 року. Тоді у складі колективу було лише 8 учасників, а нині – більше 50.У репертуарі колективу - автентичний фольклор, оригінальні, не заспівані волинські народні пісні і вокально-інструментальні композиції.Гурт є постійним учасником міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних проектів, конкурсів, фестивалів, концертних турів, зокрема – Міжнародного фестивалю фольклору «Ататарія Ламзджяй», Каунас (Литва), Міжнародного фестивалю фольклору «Поліське літо з фольклором», Луцьк. Колективу аплодували вдячні слухачі Словаччини, Німеччини, Польщі, Угорщини, Австрії. «Волиняни» отримали Гран-Прі Міжнародного фестивалю-конкурсу «Талановиті діти України», Київ (2018) та Міжнародного фестивалю «Ми разом», Білорусь (2018).Своєю творчою діяльністю колектив пропагує культурні надбання Волинського краю та популяризує національні традиції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію