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На Волині «чорні» лісоруби зрізали дерев на 30 тисяч гривень

На Волині «чорні» лісоруби зрізали дерев на 30 тисяч гривень
На Камінь-Каширщині затримали осіб, які вчинили незаконну порубку дерев.

Про це повідомила прес-служба Волинського ОУЛМГ у “Фейсбук”.

Сьогодні, 16 січня, під час чергового рейду працівники групи оперативного реагування державного підприємства «Камінь-Каширське лісове господарство» у Нуйнівському лісництві виявили самовільну порубку деревини.

У результаті проведених оперативних дій вдалося затримати автомобіль «Мерседес», яким намагалися перевезти украдену деревину.

Вже встановлено обставини та осіб, які вчинили лісопорушення, завдавши при цьому збитків на суму 30 тис грн.

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Теги: лісоруби, дерево, деревина, крадіжка
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