На Волині «чорні» лісоруби зрізали дерев на 30 тисяч гривень





Про це повідомила



Сьогодні, 16 січня, під час чергового рейду працівники групи оперативного реагування державного підприємства «Камінь-Каширське лісове господарство» у Нуйнівському лісництві виявили самовільну порубку деревини.



У результаті проведених оперативних дій вдалося затримати автомобіль «Мерседес», яким намагалися перевезти украдену деревину.



Вже встановлено обставини та осіб, які вчинили лісопорушення, завдавши при цьому збитків на суму 30 тис грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Камінь-Каширщині затримали осіб, які вчинили незаконну порубку дерев.Про це повідомила прес-служба Волинського ОУЛМГ у “Фейсбук”.Сьогодні, 16 січня, під час чергового рейду працівники групи оперативного реагування державного підприємства «Камінь-Каширське лісове господарство» у Нуйнівському лісництві виявили самовільну порубку деревини.У результаті проведених оперативних дій вдалося затримати автомобіль «Мерседес», яким намагалися перевезти украдену деревину.Вже встановлено обставини та осіб, які вчинили лісопорушення, завдавши при цьому збитків на суму 30 тис грн.

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