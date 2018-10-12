На Волині «чорні» лісоруби зрізали дерев на 30 тисяч гривень
Сьогодні, 03:55
На Камінь-Каширщині затримали осіб, які вчинили незаконну порубку дерев.
Про це повідомила прес-служба Волинського ОУЛМГ у “Фейсбук”.
Сьогодні, 16 січня, під час чергового рейду працівники групи оперативного реагування державного підприємства «Камінь-Каширське лісове господарство» у Нуйнівському лісництві виявили самовільну порубку деревини.
У результаті проведених оперативних дій вдалося затримати автомобіль «Мерседес», яким намагалися перевезти украдену деревину.
Вже встановлено обставини та осіб, які вчинили лісопорушення, завдавши при цьому збитків на суму 30 тис грн.
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Про це повідомила прес-служба Волинського ОУЛМГ у “Фейсбук”.
Сьогодні, 16 січня, під час чергового рейду працівники групи оперативного реагування державного підприємства «Камінь-Каширське лісове господарство» у Нуйнівському лісництві виявили самовільну порубку деревини.
У результаті проведених оперативних дій вдалося затримати автомобіль «Мерседес», яким намагалися перевезти украдену деревину.
Вже встановлено обставини та осіб, які вчинили лісопорушення, завдавши при цьому збитків на суму 30 тис грн.
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