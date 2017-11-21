«Чи не в'їб*лася в сосну»: у Луцьку водій маршрутки обматюкав пасажирку. ФОТО

Водій однієї з луцьких маршруток облаяв пасажирку. А все тому, що дівчина запитала, чому автобуса довго не було.Про ценаписала у фейсбук-спільноті "Теревені про Луцьк"."Вже не новина що водії маршруток і так славляться своїми вчинками,але про наболіле я пишу вперше.Сьогодні ввечері чекаючи маршрутку #12(чекала 45 хв) це при тому що на вулиці мороз.На запитання чому так довго не було по графіку вже мало би бути дві,шофер не добираючи слів сказав наступне "Чи я не вїб....лася в сосну" то це ще дрібниці,що я дальше наслухалася.Це якесь жахіття було.Так цього не залишу.Фото додаються", - пише обурена лучанка.