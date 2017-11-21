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«Чи не в'їб*лася в сосну»: у Луцьку водій маршрутки обматюкав пасажирку. ФОТО

«Чи не в'їб*лася в сосну»: у Луцьку водій маршрутки обматюкав пасажирку. ФОТО
Водій однієї з луцьких маршруток облаяв пасажирку. А все тому, що дівчина запитала, чому автобуса довго не було.

Про це Альона Пакуш написала у фейсбук-спільноті "Теревені про Луцьк".

"Вже не новина що водії маршруток і так славляться своїми вчинками,але про наболіле я пишу вперше.

Сьогодні ввечері чекаючи маршрутку #12(чекала 45 хв) це при тому що на вулиці мороз.На запитання чому так довго не було по графіку вже мало би бути дві,шофер не добираючи слів сказав наступне "Чи я не вїб....лася в сосну" то це ще дрібниці,що я дальше наслухалася.

Це якесь жахіття було.Так цього не залишу.Фото додаються", - пише обурена лучанка.
«Чи не в'їб*лася в сосну»: у Луцьку водій маршрутки обматюкав пасажирку. ФОТО
«Чи не в'їб*лася в сосну»: у Луцьку водій маршрутки обматюкав пасажирку. ФОТО

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Теги: маршрутка, обматюкав, водій, скандал
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Коментарі 4
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В мене він в моменті в'ї*ався б в власне кермо, і не однин раз, до повної неможливості продовжувати рух. Ще хтось дивується, чому їх б'ють?
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Чому перевізники не забезпечують водіїв спецформою? Чому міська влада цього не вимагає?
За кордоном водії працюють в костюмах з краватками.
Тому бидло себе так і поводить - почистив вранці хліва зі свинями і коровами і гайда в місто людей возити.
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Яка різниця, в що водій вдягнений, спецформа - то буде додаткове підвищення вартості проїзду. Який стосунок форма має до дотримання графіку і культури спілкування?
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Сенрайз треба позбавити права на перевезення. 12 їздить рідко дуже. Часто їздили лише тоді коли рахували пасажирів тоді їздили взагалі лєві 12.Шофера таке враження що взагалі психіатра не проходили ніразу. Шкода що ця влада що є іде на поводу в перевізника. Корупція.
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