«Чи не в'їб*лася в сосну»: у Луцьку водій маршрутки обматюкав пасажирку. ФОТО
Сьогодні, 08:04
Водій однієї з луцьких маршруток облаяв пасажирку. А все тому, що дівчина запитала, чому автобуса довго не було.
Про це Альона Пакуш написала у фейсбук-спільноті "Теревені про Луцьк".
"Вже не новина що водії маршруток і так славляться своїми вчинками,але про наболіле я пишу вперше.
Сьогодні ввечері чекаючи маршрутку #12(чекала 45 хв) це при тому що на вулиці мороз.На запитання чому так довго не було по графіку вже мало би бути дві,шофер не добираючи слів сказав наступне "Чи я не вїб....лася в сосну" то це ще дрібниці,що я дальше наслухалася.
Це якесь жахіття було.Так цього не залишу.Фото додаються", - пише обурена лучанка.
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Про це Альона Пакуш написала у фейсбук-спільноті "Теревені про Луцьк".
"Вже не новина що водії маршруток і так славляться своїми вчинками,але про наболіле я пишу вперше.
Сьогодні ввечері чекаючи маршрутку #12(чекала 45 хв) це при тому що на вулиці мороз.На запитання чому так довго не було по графіку вже мало би бути дві,шофер не добираючи слів сказав наступне "Чи я не вїб....лася в сосну" то це ще дрібниці,що я дальше наслухалася.
Це якесь жахіття було.Так цього не залишу.Фото додаються", - пише обурена лучанка.
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Тому бидло себе так і поводить - почистив вранці хліва зі свинями і коровами і гайда в місто людей возити.