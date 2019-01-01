У мережі показали, якими в дитсадку були Положинський, Санін та Коцун. ФОТО

Йожа Коцун на своїй сторінці у



На ньому можна впізнати ще двох відомих волинян – лідера гурту "Тартак" Сашка Положинського та українського кінорежисера і актора Олеся Саніна.



"Рідкісне фото", - підписав світлину Йожа Коцун.



"У Коцуна в єдиного модні білі шорти, я у вишиванці а в Положика наймодніша пріча на районі", - прокоментував фото Олесь Санін.



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