У мережі показали, якими в дитсадку були Положинський, Санін та Коцун. ФОТО
Сьогодні, 07:15
Автор та ілюстратор дитячих книжок Йожа Коцун на своїй сторінці у facebook виклав фото з дитсадка.
На ньому можна впізнати ще двох відомих волинян – лідера гурту "Тартак" Сашка Положинського та українського кінорежисера і актора Олеся Саніна.
"Рідкісне фото", - підписав світлину Йожа Коцун.
"У Коцуна в єдиного модні білі шорти, я у вишиванці а в Положика наймодніша пріча на районі", - прокоментував фото Олесь Санін.
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На ньому можна впізнати ще двох відомих волинян – лідера гурту "Тартак" Сашка Положинського та українського кінорежисера і актора Олеся Саніна.
"Рідкісне фото", - підписав світлину Йожа Коцун.
"У Коцуна в єдиного модні білі шорти, я у вишиванці а в Положика наймодніша пріча на районі", - прокоментував фото Олесь Санін.
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