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У мережі показали, якими в дитсадку були Положинський, Санін та Коцун. ФОТО

У мережі показали, якими в дитсадку були Положинський, Санін та Коцун. ФОТО
Автор та ілюстратор дитячих книжок Йожа Коцун на своїй сторінці у facebook виклав фото з дитсадка.

На ньому можна впізнати ще двох відомих волинян – лідера гурту "Тартак" Сашка Положинського та українського кінорежисера і актора Олеся Саніна.

"Рідкісне фото", - підписав світлину Йожа Коцун.

"У Коцуна в єдиного модні білі шорти, я у вишиванці а в Положика наймодніша пріча на районі", - прокоментував фото Олесь Санін.
У мережі показали, якими в дитсадку були Положинський, Санін та Коцун. ФОТО

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Теги: Положинський, Санін, Коцун, фото, дитсадок
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