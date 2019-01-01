вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Впав у калюжу і замерз: у селі на Волині помер чоловік

Впав у калюжу і замерз: у селі на Волині помер чоловік
У селі Рачин Горохівського району помер чоловік. Причина смерті – переохолодження.

Про це пише Волинь Нова.

Зазначають, що 66-річний чоловік зник декілька днів тому.

За попередньою інформацією, померлий невдало послизнувся і впав обличчям у калюжу. Потім настало переохолодження.

Люди поминають пана Леоніда добрим чоловіком, церковним старостою, який 20 років служив вірою і правдою у Свято-Різдво-Богородичного храмі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: помер, смерть, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Навіть не вагався, – 15-річний хлопець розповів про порятунок самогубця у луцькому парку
Скандал у ліцеї на Волині: черговий гуртожитку побив учня. ВІДЕО
Томос і близький кінець впливу Москви: промова Філарета у Луцьку. ТЕКСТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 17 січня
Сьогодні, 09:00
Волинян попереджають про складні погодні умови
Сьогодні, 08:48
Впав у калюжу і замерз: у селі на Волині помер чоловік
Сьогодні, 08:21
«Чи не в'їб*лася в сосну»: у Луцьку водій маршрутки обматюкав пасажирку. ФОТО
Сьогодні, 08:04
У мережі показали, якими в дитсадку були Положинський, Санін та Коцун. ФОТО
Сьогодні, 07:15
Схожі новини
Відомо, коли і де поховають баскетболіста, який загинув в аварії на Волині Відомо, коли і де поховають баскетболіста, який загинув в аварії на Волині
15 січень, 16:50
Подробиці смертельної аварії на трасі Луцьк-Ковель, у якій загинув чоловік Подробиці смертельної аварії на трасі Луцьк-Ковель, у якій загинув чоловік
12 січень, 15:00
На волинському підприємстві навантажувач на смерть переїхав чоловіка На волинському підприємстві навантажувач на смерть переїхав чоловіка
04 січень, 11:06
У поліції прокоментували аварію на Волині, у якій загинув велосипедист У поліції прокоментували аварію на Волині, у якій загинув велосипедист
02 січень, 14:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Подробиці аварії на Волині, у якій рятувальники «вирізали» з авто водія
Сьогодні, 09:36
 0
В Україні за добу – дві смерті від грипу
Сьогодні, 09:22
 0
На «Ягодині» у волинянина вилучили дороговартісне медичне обладнання
Сьогодні, 09:12
 0
Курс валют у Луцьку на 17 січня
Сьогодні, 09:00
 0
Волинян попереджають про складні погодні умови
Сьогодні, 08:48
 0
Медіа
відео
1/8