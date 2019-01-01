Впав у калюжу і замерз: у селі на Волині помер чоловік





Про це пише



Зазначають, що 66-річний чоловік зник декілька днів тому.



За попередньою інформацією, померлий невдало послизнувся і впав обличчям у калюжу. Потім настало переохолодження.



Люди поминають пана Леоніда добрим чоловіком, церковним старостою, який 20 років служив вірою і правдою у Свято-Різдво-Богородичного храмі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Рачин Горохівського району помер чоловік. Причина смерті – переохолодження.Про це пише Волинь Нова Зазначають, що 66-річний чоловік зник декілька днів тому.За попередньою інформацією, померлий невдало послизнувся і впав обличчям у калюжу. Потім настало переохолодження.Люди поминають пана Леоніда добрим чоловіком, церковним старостою, який 20 років служив вірою і правдою у Свято-Різдво-Богородичного храмі.

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