Впав у калюжу і замерз: у селі на Волині помер чоловік
Сьогодні, 08:21
У селі Рачин Горохівського району помер чоловік. Причина смерті – переохолодження.
Про це пише Волинь Нова.
Зазначають, що 66-річний чоловік зник декілька днів тому.
За попередньою інформацією, померлий невдало послизнувся і впав обличчям у калюжу. Потім настало переохолодження.
Люди поминають пана Леоніда добрим чоловіком, церковним старостою, який 20 років служив вірою і правдою у Свято-Різдво-Богородичного храмі.
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Про це пише Волинь Нова.
Зазначають, що 66-річний чоловік зник декілька днів тому.
За попередньою інформацією, померлий невдало послизнувся і впав обличчям у калюжу. Потім настало переохолодження.
Люди поминають пана Леоніда добрим чоловіком, церковним старостою, який 20 років служив вірою і правдою у Свято-Різдво-Богородичного храмі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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