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Курс валют у Луцьку на 17 січня

Курс валют у Луцьку на 17 січня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.794, а продаж - 28.188.

Євро при купівлі становить - 31.590, при продажу - 32.282.

Курс російського рубля: купівля - 0.368, продаж - 0.430.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.010, продаж - 7.563.

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Теги: курс валют, Луцьк
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