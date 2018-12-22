вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На «Ягодині» у волинянина вилучили дороговартісне медичне обладнання

На «Ягодині» у волинянина вилучили дороговартісне медичне обладнання
Волинянин намагався перевезти через митний пункт пропуску «Ягодин» стоматологічне обладнання вартістю 1,8 мільйона гривень.

Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.

Чоловік намагався ввезти на митну територію України без сплати митних платежів 600 упаковок багатошарових цирконієвих дисків.

Посадові особи управління протидії митним правопорушенням виявили їх серед іншого краму, який громадянин офіційно задекларував під час в’їзду «червоним» коридором.

Такий товар використовують стоматологи-техніки для виготовлення високо естетичних анатомічних коронок і мостів, відтак він –
високоліквідний та високовартісний. Загальна оцінка партії дисків, що містилась у 13 картонних ящиках – 1,83 млн гривень.

Нині вони тимчасово вилучені на склад митниці – до остаточного
рішення суду. Санкція статті 472 Митного Кодексу України за ці дії
порушника передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу в
розмірі 100 відсотків вартості товару з його конфіскацією.
На «Ягодині» у волинянина вилучили дороговартісне медичне обладнання

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: митниця, Ягодин, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Навіть не вагався, – 15-річний хлопець розповів про порятунок самогубця у луцькому парку
Скандал у ліцеї на Волині: черговий гуртожитку побив учня. ВІДЕО
Томос і близький кінець впливу Москви: промова Філарета у Луцьку. ТЕКСТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Подробиці аварії на Волині, у якій рятувальники «вирізали» з авто водія
Сьогодні, 09:36
В Україні за добу – дві смерті від грипу
Сьогодні, 09:22
На «Ягодині» у волинянина вилучили дороговартісне медичне обладнання
Сьогодні, 09:12
Курс валют у Луцьку на 17 січня
Сьогодні, 09:00
Волинян попереджають про складні погодні умови
Сьогодні, 08:48
Схожі новини
Повідомили актуальну інформацію щодо черг на кордоні Волині з Польщею Повідомили актуальну інформацію щодо черг на кордоні Волині з Польщею
22 грудень, 2018, 17:02
Блокування волинських доріг шкодить громадянам та бюджету України, – митниця Блокування волинських доріг шкодить громадянам та бюджету України, – митниця
20 листопад, 2018, 14:38
На «Ягодині» затримали партію неоподаткованої техніки На «Ягодині» затримали партію неоподаткованої техніки
14 листопад, 2018, 14:20
Іноземець хотів провезти канабіс через «Ягодин». ФОТО Іноземець хотів провезти канабіс через «Ягодин». ФОТО
12 вересень, 2018, 14:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Подробиці аварії на Волині, у якій рятувальники «вирізали» з авто водія
Сьогодні, 09:36
 0
В Україні за добу – дві смерті від грипу
Сьогодні, 09:22
 0
На «Ягодині» у волинянина вилучили дороговартісне медичне обладнання
Сьогодні, 09:12
 0
Курс валют у Луцьку на 17 січня
Сьогодні, 09:00
 0
Волинян попереджають про складні погодні умови
Сьогодні, 08:48
 0
Медіа
відео
1/8