На «Ягодині» у волинянина вилучили дороговартісне медичне обладнання

Волинянин намагався перевезти через митний пункт пропуску «Ягодин» стоматологічне обладнання вартістю 1,8 мільйона гривень.Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.Чоловік намагався ввезти на митну територію України без сплати митних платежів 600 упаковок багатошарових цирконієвих дисків.Посадові особи управління протидії митним правопорушенням виявили їх серед іншого краму, який громадянин офіційно задекларував під час в’їзду «червоним» коридором.Такий товар використовують стоматологи-техніки для виготовлення високо естетичних анатомічних коронок і мостів, відтак він –високоліквідний та високовартісний. Загальна оцінка партії дисків, що містилась у 13 картонних ящиках – 1,83 млн гривень.Нині вони тимчасово вилучені на склад митниці – до остаточногорішення суду. Санкція статті 472 Митного Кодексу України за ці діїпорушника передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу врозмірі 100 відсотків вартості товару з його конфіскацією.