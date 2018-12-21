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В Україні за добу – дві смерті від грипу

В Україні за добу – дві смерті від грипу
В Україні за останню добу від грипу померли двоє людей: чоловік похилого віку в Житомирі і немовля в Запоріжжі.

Про це заявила лікар-епідеміолог, завідуюча відділом грипу та ГРВІ Центру громадського здоров'я МОЗ Оксана Артемчук, - пише Корреспондент.

"Сьогодні ввечері ми отримали дані про смерть немовляти в Запоріжжі, дитині було півтора місяці. Підтверджено лабораторно - грип. Також чоловік з Житомира похилого віку. Ці дані ми ще не включили в наш реєстр, поки ми говоримо про 19 летальних випадків", - зазначила Артемчук.

Раніше повідомлялося, що в Україні від грипу померли вже 19 осіб. Серед жертв захворювання - вагітна жінка і троє дітей. Вакцинацію від грипу пройшло лише 0,4% населення.

Нагадаємо, що з початку року в Києві від грипу померли три людини. У всіх трьох випадках хворі запізно звернулися по медичну допомогу.

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Теги: грип, хвороба, смерть
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