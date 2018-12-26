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Подробиці аварії на Волині, у якій рятувальники «вирізали» з авто водія

Подробиці аварії на Волині, у якій рятувальники «вирізали» з авто водія
На Волині рятувальники 16 січня вивільнили із кюветів 6 автомобілів та деблокували водія, який потрапив в ДТП.

Загалом аварійно-рятувальні роботи проводились у Володимир-Волинському, Ківерцівському, Ковельському, Луцькому та Рожищенському районах, - інформує ДСНС у Волинській області.

Окрім цього, рятувальники допомогли потерпілому під час ДТП. На трасі Луцьк-Ковель, поблизу села Козин Рожищенського району, водій автомобіля Ford Mondeo через несприятливі погодні умови не впорався з керуванням та злетів у придорожній кювет, де зіткнувся з деревом.

Унаслідок зіткнення був заблокований у автівці. Тож рятувальники за допомогою шанцевого інструменту провели деблокування потерпілого та передали його до карети швидкої допомоги.


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Теги: аварія, Рожище, авто, рятувальники
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