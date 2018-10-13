вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В аварії на Волині постраждали троє пасажирів BMW

В аварії на Волині постраждали троє пасажирів BMW
На вулиці у селі Нуйно Камінь-Каширського району легковик BMW злетів у кювет. Внаслідок автопригоди травмувалося троє пасажирів транспортного засобу, серед них 12-річний хлопець.

Інцидент трапився учора ввечері, 16 січня, - інформує ГУНП у Волинській області.

За кермом автомобіля перебував 31-річний житель райцентру Камінь-Каширський. Водій, ймовірно, не впорався із керуванням та злетів у кювет. Транспортний засіб перекинувся.

Внаслідок автопригоди троє пасажирів BMW отримали тілесні ушкодження, серед них 12-річний хлопець. Дитину та 37-річну пасажирку легковика госпіталізували. Усі постраждалі жителі Каменя-Каширського.

За фактом автопригоди відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Досудове розслідування триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія. Волинь, постраждалі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Навіть не вагався, – 15-річний хлопець розповів про порятунок самогубця у луцькому парку
Скандал у ліцеї на Волині: черговий гуртожитку побив учня. ВІДЕО
Томос і близький кінець впливу Москви: промова Філарета у Луцьку. ТЕКСТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили про стан проїзду на автомобільних дорогах Волині
Сьогодні, 10:14
27-річного волинянина врятували від самогубства
Сьогодні, 09:59
В аварії на Волині постраждали троє пасажирів BMW
Сьогодні, 09:46
Подробиці аварії на Волині, у якій рятувальники «вирізали» з авто водія
Сьогодні, 09:36
В Україні за добу – дві смерті від грипу
Сьогодні, 09:22
Схожі новини
На Волині не розминулися дві автівки, постраждали люди. ФОТО На Волині не розминулися дві автівки, постраждали люди. ФОТО
13 жовтень, 2018, 23:23
Смертельна ДТП під Луцьком: постраждала жінка – у важкому стані Смертельна ДТП під Луцьком: постраждала жінка – у важкому стані
27 вересень, 2018, 15:31
Під час обвалу мосту в Генуї постраждали українці Під час обвалу мосту в Генуї постраждали українці
15 серпень, 2018, 16:22
В аварії на Дніпропетровщині постраждали 15 людей. ФОТО В аварії на Дніпропетровщині постраждали 15 людей. ФОТО
09 серпень, 2018, 09:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На волинській трасі бус злетів з дороги та перекинувся. ФОТО
Сьогодні, 10:37
 0
Порошенко підписав закон про булінг: як каратимуть за жорстокість у школі
Сьогодні, 10:35
 0
Волинян просять допомогти матері загиблого Героя, яка тяжко хворіє
Сьогодні, 10:22
 0
Повідомили про стан проїзду на автомобільних дорогах Волині
Сьогодні, 10:14
 0
27-річного волинянина врятували від самогубства
Сьогодні, 09:59
 0
Медіа
відео
1/8