В аварії на Волині постраждали троє пасажирів BMW





Інцидент трапився учора ввечері, 16 січня, - інформує ГУНП у Волинській області.



За кермом автомобіля перебував 31-річний житель райцентру Камінь-Каширський. Водій, ймовірно, не впорався із керуванням та злетів у кювет. Транспортний засіб перекинувся.



Внаслідок автопригоди троє пасажирів BMW отримали тілесні ушкодження, серед них 12-річний хлопець. Дитину та 37-річну пасажирку легковика госпіталізували. Усі постраждалі жителі Каменя-Каширського.



За фактом автопригоди відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Досудове розслідування триває.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці у селі Нуйно Камінь-Каширського району легковик BMW злетів у кювет. Внаслідок автопригоди травмувалося троє пасажирів транспортного засобу, серед них 12-річний хлопець.Інцидент трапився учора ввечері, 16 січня, - інформує ГУНП у Волинській області.За кермом автомобіля перебував 31-річний житель райцентру Камінь-Каширський. Водій, ймовірно, не впорався із керуванням та злетів у кювет. Транспортний засіб перекинувся.Внаслідок автопригоди троє пасажирів BMW отримали тілесні ушкодження, серед них 12-річний хлопець. Дитину та 37-річну пасажирку легковика госпіталізували. Усі постраждалі жителі Каменя-Каширського.За фактом автопригоди відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Досудове розслідування триває.

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