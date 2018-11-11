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Волинян просять допомогти матері загиблого Героя, яка тяжко хворіє

Волинян просять допомогти матері загиблого Героя, яка тяжко хворіє
Небайдужих волинян просять допомогти матері загиблого бійця Олені Костюк, яка тяжко хворіє.

Про це на своїй сторінці у facebook написала Ірина Смірнова.

"У червні 2015 року в Олена Костюк в зоні АТО загинув син, Сак Вадим. Життя її втратило сенс. Але ця мужня жінка знайшла в собі сили жити далі.... Нещодавно Олена дізналась про хворобу, з якою справитись їй наодинці не сила. Важка недуга знову підкосила її здоров'я", - йдеться у дописі.

Зазначається, що жінка проживає у Володимирі-Волинському і сама виховує неповнолітню доньку, так як декілька років тому помер її чоловік.
Інформація для благодійників:

Ощадбанк 5167 4901 3707 9787 Костюк Олена Миколаївна.
Приватбанк 5168 7573 4960 3912 Костюк Олена Миколаївна.
Волинян просять допомогти матері загиблого Героя, яка тяжко хворіє
Волинян просять допомогти матері загиблого Героя, яка тяжко хворіє
Волинян просять допомогти матері загиблого Героя, яка тяжко хворіє
Волинян просять допомогти матері загиблого Героя, яка тяжко хворіє

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Теги: допомога, матір, боєць
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