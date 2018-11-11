Волинян просять допомогти матері загиблого Героя, яка тяжко хворіє





Про це на своїй сторінці у Ірина Смірнова.



"У червні 2015 року в Олена Костюк в зоні АТО загинув син, Сак Вадим. Життя її втратило сенс. Але ця мужня жінка знайшла в собі сили жити далі.... Нещодавно Олена дізналась про хворобу, з якою справитись їй наодинці не сила. Важка недуга знову підкосила її здоров'я", - йдеться у дописі.



Зазначається, що жінка проживає у Володимирі-Волинському і сама виховує неповнолітню доньку, так як декілька років тому помер її чоловік.

Інформація для благодійників:



Ощадбанк 5167 4901 3707 9787 Костюк Олена Миколаївна.

Приватбанк 5168 7573 4960 3912 Костюк Олена Миколаївна.



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