Волинян просять допомогти матері загиблого Героя, яка тяжко хворіє
Сьогодні, 10:22
Небайдужих волинян просять допомогти матері загиблого бійця Олені Костюк, яка тяжко хворіє.
Про це на своїй сторінці у facebook написала Ірина Смірнова.
"У червні 2015 року в Олена Костюк в зоні АТО загинув син, Сак Вадим. Життя її втратило сенс. Але ця мужня жінка знайшла в собі сили жити далі.... Нещодавно Олена дізналась про хворобу, з якою справитись їй наодинці не сила. Важка недуга знову підкосила її здоров'я", - йдеться у дописі.
Зазначається, що жінка проживає у Володимирі-Волинському і сама виховує неповнолітню доньку, так як декілька років тому помер її чоловік.
Інформація для благодійників:
Ощадбанк 5167 4901 3707 9787 Костюк Олена Миколаївна.
Приватбанк 5168 7573 4960 3912 Костюк Олена Миколаївна.
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Про це на своїй сторінці у facebook написала Ірина Смірнова.
"У червні 2015 року в Олена Костюк в зоні АТО загинув син, Сак Вадим. Життя її втратило сенс. Але ця мужня жінка знайшла в собі сили жити далі.... Нещодавно Олена дізналась про хворобу, з якою справитись їй наодинці не сила. Важка недуга знову підкосила її здоров'я", - йдеться у дописі.
Зазначається, що жінка проживає у Володимирі-Волинському і сама виховує неповнолітню доньку, так як декілька років тому помер її чоловік.
Інформація для благодійників:
Ощадбанк 5167 4901 3707 9787 Костюк Олена Миколаївна.
Приватбанк 5168 7573 4960 3912 Костюк Олена Миколаївна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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