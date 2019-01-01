27-річного волинянина врятували від самогубства





Інцидент трапився, 16 січня, - інформує ГУНП у Волинській області.



До поліції зателефонувала 32-річна жителька району. Жінка повідомила про сімейну сварку. На місце відразу направився наряд патрульної поліції.



У розмові із заявницею поліцейські дізналися, що її 27-річний співмешканець намагається накласти на себе руки.



За лічені хвилини наряд поліції прибув на вказану адресу. Правоохоронці встигли запобігти трагедії й доставили чоловіка до районної лікарні. Після надання медичної допомоги чоловік від госпіталізації відмовився. Наразі його життю нічого не загрожує.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищенському районі поліцейські врятували 27-річного чоловіка, який намагався покінчити із життям.Інцидент трапився, 16 січня, - інформує ГУНП у Волинській області.До поліції зателефонувала 32-річна жителька району. Жінка повідомила про сімейну сварку. На місце відразу направився наряд патрульної поліції.У розмові із заявницею поліцейські дізналися, що її 27-річний співмешканець намагається накласти на себе руки.За лічені хвилини наряд поліції прибув на вказану адресу. Правоохоронці встигли запобігти трагедії й доставили чоловіка до районної лікарні. Після надання медичної допомоги чоловік від госпіталізації відмовився. Наразі його життю нічого не загрожує.

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