вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

27-річного волинянина врятували від самогубства

27-річного волинянина врятували від самогубства
У Рожищенському районі поліцейські врятували 27-річного чоловіка, який намагався покінчити із життям.

Інцидент трапився, 16 січня, - інформує ГУНП у Волинській області.

До поліції зателефонувала 32-річна жителька району. Жінка повідомила про сімейну сварку. На місце відразу направився наряд патрульної поліції.

У розмові із заявницею поліцейські дізналися, що її 27-річний співмешканець намагається накласти на себе руки.

За лічені хвилини наряд поліції прибув на вказану адресу. Правоохоронці встигли запобігти трагедії й доставили чоловіка до районної лікарні. Після надання медичної допомоги чоловік від госпіталізації відмовився. Наразі його життю нічого не загрожує.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: самогубця, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Навіть не вагався, – 15-річний хлопець розповів про порятунок самогубця у луцькому парку
Скандал у ліцеї на Волині: черговий гуртожитку побив учня. ВІДЕО
Томос і близький кінець впливу Москви: промова Філарета у Луцьку. ТЕКСТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинян просять допомогти матері загиблого Героя, яка тяжко хворіє
Сьогодні, 10:22
Повідомили про стан проїзду на автомобільних дорогах Волині
Сьогодні, 10:14
27-річного волинянина врятували від самогубства
Сьогодні, 09:59
В аварії на Волині постраждали троє пасажирів BMW
Сьогодні, 09:46
Подробиці аварії на Волині, у якій рятувальники «вирізали» з авто водія
Сьогодні, 09:36
Схожі новини
На волинській трасі бус злетів з дороги та перекинувся. ФОТО На волинській трасі бус злетів з дороги та перекинувся. ФОТО
Сьогодні, 10:37
Повідомили про стан проїзду на автомобільних дорогах Волині Повідомили про стан проїзду на автомобільних дорогах Волині
Сьогодні, 10:14
На «Ягодині» у волинянина вилучили дороговартісне медичне обладнання На «Ягодині» у волинянина вилучили дороговартісне медичне обладнання
Сьогодні, 09:12
Волинян попереджають про складні погодні умови Волинян попереджають про складні погодні умови
Сьогодні, 08:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Укрзалізниця» планує у декілька разів підвищити тарифи
Сьогодні, 11:07
 0
На волинській трасі бус злетів з дороги та перекинувся. ФОТО
Сьогодні, 10:37
 0
Порошенко підписав закон про булінг: як каратимуть за жорстокість у школі
Сьогодні, 10:35
 0
Волинян просять допомогти матері загиблого Героя, яка тяжко хворіє
Сьогодні, 10:22
 0
Повідомили про стан проїзду на автомобільних дорогах Волині
Сьогодні, 10:14
 0
Медіа
відео
1/8