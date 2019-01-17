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Порошенко підписав закон про булінг: як каратимуть за жорстокість у школі

Порошенко підписав закон про булінг: як каратимуть за жорстокість у школі
Президент України Петро Порошенко підписав закон про введення адміністративної відповідальності за булінг у навчальних закладах.

Закон про булінг під час навчального процесу, прийнятий Верховною Радою 18 грудня, сьогодні підписав президент України Петро Порошенко, - передають Факти.

Законопроект вносить зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення України статтею 173-4 і за булінг вводиться штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн) або громадські роботи від 20 до 40 годин.

Булінг вчинений групою осіб або протягом року після накладення адміністративного стягнення, штрафи становитимуть 100-200 неоподатковуваних мінімумів (1700-3400 грн) або відповідальність буде у вигляді громадських робіт 40-60 годин.

Крім того, якщо керівник навчального закладу не повідомить про булінг у правоохоронні органи, то йому загрожує штраф 50-100 неоподатковуваних мінімумів (від 850 до 1700 грн) або виправні роботи до 1 місяця з відрахуванням 20% від заробітку.

Нагадаємо, неоподатковуваний мінімум доходів громадян в Україні складає 17 грн.

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Теги: булінг, школа, штрафи
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