«Укрзалізниця» планує у декілька разів підвищити тарифи





Про це розповіли в ефірі



“Таким чином, протягом 2019 року ціни на квитки планують піднімати двічі - на 12% у квітні і на стільки ж у жовтні. Крім того, компанія має намір підвищити вартість пасажирських перевезень ще на 13-20% в залежності від категорії поїзда і типу вагона”, - розповіли у студії.



Нагадаємо, у липні 2018 року стало відомо, що в Україні протягом найближчих років на понад 100% вартості подорожчають квитки на потяги. Це випливає з параметрів затвердженого Кабміном прогнозу соціального та економічного розвитку на 2019-2021 роки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. "Укрзалізниця" цього року запланувала підвищити вартість квитків у декілька разів.Про це розповіли в ефірі ТСН “Таким чином, протягом 2019 року ціни на квитки планують піднімати двічі - на 12% у квітні і на стільки ж у жовтні. Крім того, компанія має намір підвищити вартість пасажирських перевезень ще на 13-20% в залежності від категорії поїзда і типу вагона”, - розповіли у студії.Нагадаємо, у липні 2018 року стало відомо, що в Україні протягом найближчих років на понад 100% вартості подорожчають квитки на потяги. Це випливає з параметрів затвердженого Кабміном прогнозу соціального та економічного розвитку на 2019-2021 роки.

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