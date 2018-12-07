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«Укрзалізниця» планує у декілька разів підвищити тарифи

«Укрзалізниця» планує у декілька разів підвищити тарифи
"Укрзалізниця" цього року запланувала підвищити вартість квитків у декілька разів.

Про це розповіли в ефірі ТСН.

“Таким чином, протягом 2019 року ціни на квитки планують піднімати двічі - на 12% у квітні і на стільки ж у жовтні. Крім того, компанія має намір підвищити вартість пасажирських перевезень ще на 13-20% в залежності від категорії поїзда і типу вагона”, - розповіли у студії.

Нагадаємо, у липні 2018 року стало відомо, що в Україні протягом найближчих років на понад 100% вартості подорожчають квитки на потяги. Це випливає з параметрів затвердженого Кабміном прогнозу соціального та економічного розвитку на 2019-2021 роки.


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Теги: квитки, потяг, тариф
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