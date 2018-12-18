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З дитинства мріяв винайти чудодійні ліки, щоб не помирали родичі, – луцький лікар

З дитинства мріяв винайти чудодійні ліки, щоб не помирали родичі, – луцький лікар
У Луцькій міській клінічній лікарні продовжують розповідати про своїх медиків.

Так, лікар Вадим Прогонюк народився у селі Овадне Володимир-Волинського району. В родині лікарів не було: тато - військовий, мама - бухгалтер. Проте з дитинства мріяв винайти чудодійні ліки, щоб не помирали родичі. Закінчив Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.

Інтернатуру проходив у відділенні ургентної хірургіі нашої лікарні. Лікарський стаж - 14 років, з них 10 - в ендоскопічному підрозділі. Наймолодший серед колег. Має першу кваліфікаційну категорію з ендоскопії.

"Видно неозброєним оком, що лікарня швидкими темпами змінюється у позитивну сторону", - каже Вадим Прогонюк.

Ремонти, нове діагностичне та фізіотерапевтичне обладнання, велика кількість лабораторних обстежень, надання якісної медичної допомоги сприяло тому, що збільшилась кількість пацієнтів. Лікуються не тільки лучани і волиняни, а й хворі з інших областей. Каже, не такими важкими і довготривалими стали ендоскопічні обстеження на новому обладнанні. Є ургентні випадки, коли невідкладна допомога надається у будь-яку пору доби.

"Звичайно, як кожній людині, неприємно і дискомфортно коли тебе будять вночі, але приїжджаєш в лікарню і бачиш, що ти дуже потрібний цій людині: чи зупинити кровотечу, чи дістати кістку з горла - ти надаєш допомогу і всі незручності відходять на задній план. Тим більше, якщо є чим це робити", - розповідає лікар.

"Наприклад, у теперішній час є можливість зупинити кровотечу аргоноплазмовим коагулятором, який зменшує крововтрату та значно пришвидшує процедуру. А чим швидше надана допомога, тим позитивнішим буде результат для пацієнта. У таких випадках, коли життя людини залежить від тебе, розумієш, що власне проходить не дарма, тому медицина подобається і ніколи не пошкодував, що обрав цей шлях", - впевнений Вадим Прогонюк.

З дитинства мріяв винайти чудодійні ліки, щоб не помирали родичі, – луцький лікар
З дитинства мріяв винайти чудодійні ліки, щоб не помирали родичі, – луцький лікар

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Теги: лікарі, медицина, Луцьк
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