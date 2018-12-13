Лучани насолодилися різдвяним концертом оркестру «Con Moto». ФОТО
Сьогодні, 18:30
У Луцьку відбувся різдвяний концерт камерного оркестру “Con Moto” музичної школи № 2.
Про це повідомили у відділі інформаційної роботи міської ради.
У Палаці культури міста Луцька звучали класичні твори з різдвяними мотивами.
Сотні лучан прийшли насолодитися цією прекрасною музикою.
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Про це повідомили у відділі інформаційної роботи міської ради.
У Палаці культури міста Луцька звучали класичні твори з різдвяними мотивами.
Сотні лучан прийшли насолодитися цією прекрасною музикою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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