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Лучани насолодилися різдвяним концертом оркестру «Con Moto». ФОТО

Лучани насолодилися різдвяним концертом оркестру «Con Moto». ФОТО
У Луцьку відбувся різдвяний концерт камерного оркестру “Con Moto” музичної школи № 2.

Про це повідомили у відділі інформаційної роботи міської ради.

У Палаці культури міста Луцька звучали класичні твори з різдвяними мотивами.

Сотні лучан прийшли насолодитися цією прекрасною музикою.

Лучани насолодилися різдвяним концертом оркестру «Con Moto». ФОТО
Лучани насолодилися різдвяним концертом оркестру «Con Moto». ФОТО
Лучани насолодилися різдвяним концертом оркестру «Con Moto». ФОТО
Лучани насолодилися різдвяним концертом оркестру «Con Moto». ФОТО
Лучани насолодилися різдвяним концертом оркестру «Con Moto». ФОТО
Лучани насолодилися різдвяним концертом оркестру «Con Moto». ФОТО
Лучани насолодилися різдвяним концертом оркестру «Con Moto». ФОТО
Лучани насолодилися різдвяним концертом оркестру «Con Moto». ФОТО
Лучани насолодилися різдвяним концертом оркестру «Con Moto». ФОТО

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Теги: музика, оркестр, концерт
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