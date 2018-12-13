Лучани насолодилися різдвяним концертом оркестру «Con Moto». ФОТО





Про це повідомили у відділі інформаційної роботи міської ради.



У Палаці культури міста Луцька звучали класичні твори з різдвяними мотивами.



Сотні лучан прийшли насолодитися цією прекрасною музикою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбувся різдвяний концерт камерного оркестру “Con Moto” музичної школи № 2.Про це повідомили у відділі інформаційної роботи міської ради.У Палаці культури міста Луцька звучали класичні твори з різдвяними мотивами.Сотні лучан прийшли насолодитися цією прекрасною музикою.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію