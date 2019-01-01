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Чому сьогодні не варто брати з собою у подорож дітей: прикмети і забобони

Чому сьогодні не варто брати з собою у подорож дітей: прикмети і забобони
17 січня 2019 року вшановується пам'ять мучеників Зосима і Феокоста.

З цього дня треба припиняти усі різдвяні ворожіння, завершувати з гулянням та святкуванням і налаштовуватися на серйозну роботу. З 17 січня настає час робочих буднів, - пише канал 24.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Арістарх, Опанас, Денис, Єфим, Йосип, Климентій, Марк, Микола, Павло, Прохір, Степан, Тимофій.

Народні прикмети на 17 січня:

– Якщо на деревах лежить багато снігу, то у бджолярів буде успішний рік, протягом якого вони зберуть багато меду.

– Якщо небо цього дня буде безхмарним, то сильні морози будуть стояти ще довго.

– Хмари висять низько – незабаром буде заметіль.

– Бачите зоряне небо без хмар – до сонця і морозу.

– Якщо в день Феоктоста загадати бажання, вийти на вулицю і побачити ківш Великої Ведмедиці на небі праворуч, то ваше бажання збудеться.

Що можна робити 17 січня

1. Якщо вас турбує оселя, і вам здається, що з нею не все впорядку, то господар повинен з іконою обійти навколо будинку, промовляючи молитву. Таким чином з помешкання зникнуть злі сили.

2. Народне повір'я каже, що цього дня треба зашити в хустинку чортополох і носити в кишені. Це вбереже від пристріту і допоможе мандрівникам.

Що не можна робити 17 січня

1. Якщо ви зібралися в далеку подорож, то будьте обережними і намагайтеся не брати з собою маленьких дітей.

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Теги: свято, забобони
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