Чому сьогодні не варто брати з собою у подорож дітей: прикмети і забобони
Сьогодні, 11:45
17 січня 2019 року вшановується пам'ять мучеників Зосима і Феокоста.
З цього дня треба припиняти усі різдвяні ворожіння, завершувати з гулянням та святкуванням і налаштовуватися на серйозну роботу. З 17 січня настає час робочих буднів, - пише канал 24.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Арістарх, Опанас, Денис, Єфим, Йосип, Климентій, Марк, Микола, Павло, Прохір, Степан, Тимофій.
Народні прикмети на 17 січня:
– Якщо на деревах лежить багато снігу, то у бджолярів буде успішний рік, протягом якого вони зберуть багато меду.
– Якщо небо цього дня буде безхмарним, то сильні морози будуть стояти ще довго.
– Хмари висять низько – незабаром буде заметіль.
– Бачите зоряне небо без хмар – до сонця і морозу.
– Якщо в день Феоктоста загадати бажання, вийти на вулицю і побачити ківш Великої Ведмедиці на небі праворуч, то ваше бажання збудеться.
Що можна робити 17 січня
1. Якщо вас турбує оселя, і вам здається, що з нею не все впорядку, то господар повинен з іконою обійти навколо будинку, промовляючи молитву. Таким чином з помешкання зникнуть злі сили.
2. Народне повір'я каже, що цього дня треба зашити в хустинку чортополох і носити в кишені. Це вбереже від пристріту і допоможе мандрівникам.
Що не можна робити 17 січня
1. Якщо ви зібралися в далеку подорож, то будьте обережними і намагайтеся не брати з собою маленьких дітей.
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З цього дня треба припиняти усі різдвяні ворожіння, завершувати з гулянням та святкуванням і налаштовуватися на серйозну роботу. З 17 січня настає час робочих буднів, - пише канал 24.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Арістарх, Опанас, Денис, Єфим, Йосип, Климентій, Марк, Микола, Павло, Прохір, Степан, Тимофій.
Народні прикмети на 17 січня:
– Якщо на деревах лежить багато снігу, то у бджолярів буде успішний рік, протягом якого вони зберуть багато меду.
– Якщо небо цього дня буде безхмарним, то сильні морози будуть стояти ще довго.
– Хмари висять низько – незабаром буде заметіль.
– Бачите зоряне небо без хмар – до сонця і морозу.
– Якщо в день Феоктоста загадати бажання, вийти на вулицю і побачити ківш Великої Ведмедиці на небі праворуч, то ваше бажання збудеться.
Що можна робити 17 січня
1. Якщо вас турбує оселя, і вам здається, що з нею не все впорядку, то господар повинен з іконою обійти навколо будинку, промовляючи молитву. Таким чином з помешкання зникнуть злі сили.
2. Народне повір'я каже, що цього дня треба зашити в хустинку чортополох і носити в кишені. Це вбереже від пристріту і допоможе мандрівникам.
Що не можна робити 17 січня
1. Якщо ви зібралися в далеку подорож, то будьте обережними і намагайтеся не брати з собою маленьких дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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