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У Ківерцях активісти хочуть відновити занедбану зупинку

У Ківерцях активісти хочуть відновити занедбану зупинку
Небайдужі волиняни хочуть відновити занедбану зупинку у місті Ківерці, яка знаходиться біля третьої школи.

Про це пише громадський активіст Володимир Бут-Гусаїм на своїй сторінці у Facebook.

"Друзі, я спільно з дружиною Angelina Gyliuk хочемо знову зробити подарок місту та закликаємо і Вас! Хочемо відновити громадська зупинка біля 3 школи в м.Ківерці! Закликаю всіх Вас подавати свої ідеї, а також допомогти матеріалами та долучайтесь до роботи!", - йдеться у дописі.


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Теги: Ківерці, зупинка
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