У Ківерцях активісти хочуть відновити занедбану зупинку

Небайдужі волиняни хочуть відновити занедбану зупинку у місті Ківерці, яка знаходиться біля третьої школи.Про це пише громадський активістна своїй сторінці у Facebook."Друзі, я спільно з дружиною Angelina Gyliuk хочемо знову зробити подарок місту та закликаємо і Вас! Хочемо відновити громадська зупинка біля 3 школи в м.Ківерці! Закликаю всіх Вас подавати свої ідеї, а також допомогти матеріалами та долучайтесь до роботи!", - йдеться у дописі.