У Ківерцях активісти хочуть відновити занедбану зупинку
Сьогодні, 11:45
Небайдужі волиняни хочуть відновити занедбану зупинку у місті Ківерці, яка знаходиться біля третьої школи.
Про це пише громадський активіст Володимир Бут-Гусаїм на своїй сторінці у Facebook.
"Друзі, я спільно з дружиною Angelina Gyliuk хочемо знову зробити подарок місту та закликаємо і Вас! Хочемо відновити громадська зупинка біля 3 школи в м.Ківерці! Закликаю всіх Вас подавати свої ідеї, а також допомогти матеріалами та долучайтесь до роботи!", - йдеться у дописі.
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Про це пише громадський активіст Володимир Бут-Гусаїм на своїй сторінці у Facebook.
"Друзі, я спільно з дружиною Angelina Gyliuk хочемо знову зробити подарок місту та закликаємо і Вас! Хочемо відновити громадська зупинка біля 3 школи в м.Ківерці! Закликаю всіх Вас подавати свої ідеї, а також допомогти матеріалами та долучайтесь до роботи!", - йдеться у дописі.
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