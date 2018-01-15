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Де у Ковелі можна буде скупатися на Водохреще

Де у Ковелі можна буде скупатися на Водохреще
На Водохреще у Ковелі відбудеться загальноміське освячення води і традиційні купання.

Про це пише КовельPost.

У суботу, 19 січня, о 13.00 на Ковельському водосховищі (поблизу веслувальної школи) відбудеться загальноміське освячення води і традиційні купання в ополонці.

Православна церква України запрошує всіх охочих долучитись до Водосвяття та зануритись в крижану Хрещенську купіль.

Також кожен зможе набрати свяченої води додому.

Де у Ковелі можна буде скупатися на Водохреще

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Теги: Водохреще, освячення, свято
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