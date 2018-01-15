Де у Ковелі можна буде скупатися на Водохреще
Сьогодні, 18:17
На Водохреще у Ковелі відбудеться загальноміське освячення води і традиційні купання.
Про це пише КовельPost.
У суботу, 19 січня, о 13.00 на Ковельському водосховищі (поблизу веслувальної школи) відбудеться загальноміське освячення води і традиційні купання в ополонці.
Православна церква України запрошує всіх охочих долучитись до Водосвяття та зануритись в крижану Хрещенську купіль.
Також кожен зможе набрати свяченої води додому.
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Про це пише КовельPost.
У суботу, 19 січня, о 13.00 на Ковельському водосховищі (поблизу веслувальної школи) відбудеться загальноміське освячення води і традиційні купання в ополонці.
Православна церква України запрошує всіх охочих долучитись до Водосвяття та зануритись в крижану Хрещенську купіль.
Також кожен зможе набрати свяченої води додому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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