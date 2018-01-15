Де у Ковелі можна буде скупатися на Водохреще





Про це пише



У суботу, 19 січня, о 13.00 на Ковельському водосховищі (поблизу веслувальної школи) відбудеться загальноміське освячення води і традиційні купання в ополонці.



Православна церква України запрошує всіх охочих долучитись до Водосвяття та зануритись в крижану Хрещенську купіль.



Також кожен зможе набрати свяченої води додому.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Водохреще у Ковелі відбудеться загальноміське освячення води і традиційні купання.Про це пише КовельPost У суботу, 19 січня, о 13.00 на Ковельському водосховищі (поблизу веслувальної школи) відбудеться загальноміське освячення води і традиційні купання в ополонці.Православна церква України запрошує всіх охочих долучитись до Водосвяття та зануритись в крижану Хрещенську купіль.Також кожен зможе набрати свяченої води додому.

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