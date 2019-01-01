Де на Волині та у Луцьку не буде світла 18 січня





Володимир-Волинський район



1. 09:00-17:00 ФАП, магазин с.Огнівка, вул.: Вишнева, Жовтнева 9-11, 16-20



Камінь-Каширський район



1. 09:00 – 16:00 К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ксс), СВК, Олексіївський «Ферма, зернотік», ПП Віденчук А.І., К-Каширське МСТ «Магазин», м.Камінь – Каширський, вул.. Шабліовського, вул.. Цирська, вул.. Воля, пров. Фермерський, вул.. Кузнецова, вул.. І.Мазепи, вул.. Застав’я, 1 Грудня, вул.. Дорошенка, пров. Шевченка, вул.. Зелена, вул.. Островського,

с.Олексіївка, вул. Олексіївка.





Ковельський район

№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються

1. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-228 9:00-17:00 Ковельське Райво, школа с. Любитів. с. Любитів.





Любомльський та Шацький райони



1. 9:00 – 17:00

Побут, Магазини С, Полапи

2. 9:00 – 17:00 Побут, Магазини с. Світязь

3. ПЛ-0.4кВ КТП-92, 9:00 – 17:00 Магазини Любомль, центр



Любешівський район



1. 10:00-17:00 Дитячий садок, АТС, магазини, х. Загребелля, с. Бихів, с. Хутомир,

с. Залаззя

2. 10:00-17:00 побут с. Лобна вул. Ковальчуки





місто Нововолинськ



1. ТП-15 09:00-17:00 Аптека «Вестфарм» №4, поштове відділення №2, ритуальні послуги, магазин «Приємні дрібниці», бар «Оскар», бар «Добре пиво», магазин «Еталон», перукарня «Лада», перукарня «Марсель» м.Нововолинськ

вул.Героїв АТО, 1-29, 2-18

вул.Сковороди, 1-25, 2-28

вул.Сонячна, 6-12, 9

вул.Куліша, 1, 3, 2-6

пров.Декабристів

пров.Мирний, 1-19, 2-20

вул.Миру, 1а-1-27, 10-22

вул.Б.Хмельницького, 10-30, 11-25

вул.Зелена, 53-63, 52-72



Рожищенський район



1. Л30-01 9:00-17:00 с.Копачівка (повністю)

с.Башова (повністю)

с.Тростянкка (повністю)

с.Іванчиці (повністю)

с.Городині (повністю)

с.Озденіж (повністю)

с.Григорівка (повністю)

с.Уляники (повністю) с.Копачівка (повністю)

с.Башова (повністю)

с.Тростянкка (повністю)

с.Іванчиці (повністю)

с.Городині (повністю)

с.Озденіж (повністю)

с.Григорівка (повністю)

с.Уляники (повністю)

2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-70 9:00-17:00 м.Рожище ГРП м.Рожище вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського



3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-145 9:00-17:00 с.Духче пилорама. с.Духче вул.Жовтнева, Травнева.

4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-156 9:00-17:00 с.Кияж магазин, клуб, бригада-1. с.Кияж вул.Лобушняка, Польова

5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-499 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, 1 Травня

6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-508 9:00-17:00 с.Тристень вул.Незалежності, Воробйова



Старовижівський район



1. 10:00-16:00 с.Паридуби вул:Квітнева, Осередок, Вигінська

2. ЩТП-133 10:00-16:00 с.Глухи вул:Денисова, Першотравнева, Поліська

3. КТП-50 10:00-16:00 с.Дубечно вул:Лісова



Турійський район



1. ПЛ-0,4 кВ

КТП-295 10:00-15:30 Туличівська с/р- адмінприміщення, клуб, АТС,ФАП, СФГ «Лаванда»- контора с.Туличів

2. ПЛ-0,4 кВ

КТП-1 10:00-15:30 Кульчинська с/р- адмінприміщення, клуб, котельня, дит.садок, ГРП, АТС, пошта, водонапірна башта, школа, столова, СКЗ, ФОП Данилюк О.А., Давидюк З.Г.- магазин с.Кульчин

3. ПЛ-0,4 кВ

КТП-256 Л-3 10:00-15:30 церква с.Клевецьк



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 18 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00-17:00 ФАП, магазин с.Огнівка, вул.: Вишнева, Жовтнева 9-11, 16-201. 09:00 – 16:00 К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ксс), СВК, Олексіївський «Ферма, зернотік», ПП Віденчук А.І., К-Каширське МСТ «Магазин», м.Камінь – Каширський, вул.. Шабліовського, вул.. Цирська, вул.. Воля, пров. Фермерський, вул.. Кузнецова, вул.. І.Мазепи, вул.. Застав’я, 1 Грудня, вул.. Дорошенка, пров. Шевченка, вул.. Зелена, вул.. Островського,с.Олексіївка, вул. Олексіївка.Ковельський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-228 9:00-17:00 Ковельське Райво, школа с. Любитів. с. Любитів.1. 9:00 – 17:00Побут, Магазини С, Полапи2. 9:00 – 17:00 Побут, Магазини с. Світязь3. ПЛ-0.4кВ КТП-92, 9:00 – 17:00 Магазини Любомль, центр1. 10:00-17:00 Дитячий садок, АТС, магазини, х. Загребелля, с. Бихів, с. Хутомир,с. Залаззя2. 10:00-17:00 побут с. Лобна вул. Ковальчуки1. ТП-15 09:00-17:00 Аптека «Вестфарм» №4, поштове відділення №2, ритуальні послуги, магазин «Приємні дрібниці», бар «Оскар», бар «Добре пиво», магазин «Еталон», перукарня «Лада», перукарня «Марсель» м.Нововолинськвул.Героїв АТО, 1-29, 2-18вул.Сковороди, 1-25, 2-28вул.Сонячна, 6-12, 9вул.Куліша, 1, 3, 2-6пров.Декабристівпров.Мирний, 1-19, 2-20вул.Миру, 1а-1-27, 10-22вул.Б.Хмельницького, 10-30, 11-25вул.Зелена, 53-63, 52-721. Л30-01 9:00-17:00 с.Копачівка (повністю)с.Башова (повністю)с.Тростянкка (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Городині (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Григорівка (повністю)с.Уляники (повністю) с.Копачівка (повністю)с.Башова (повністю)с.Тростянкка (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Городині (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Григорівка (повністю)с.Уляники (повністю)2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-70 9:00-17:00 м.Рожище ГРП м.Рожище вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-145 9:00-17:00 с.Духче пилорама. с.Духче вул.Жовтнева, Травнева.4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-156 9:00-17:00 с.Кияж магазин, клуб, бригада-1. с.Кияж вул.Лобушняка, Польова5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-499 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, 1 Травня6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-508 9:00-17:00 с.Тристень вул.Незалежності, Воробйова1. 10:00-16:00 с.Паридуби вул:Квітнева, Осередок, Вигінська2. ЩТП-133 10:00-16:00 с.Глухи вул:Денисова, Першотравнева, Поліська3. КТП-50 10:00-16:00 с.Дубечно вул:Лісова1. ПЛ-0,4 кВКТП-295 10:00-15:30 Туличівська с/р- адмінприміщення, клуб, АТС,ФАП, СФГ «Лаванда»- контора с.Туличів2. ПЛ-0,4 кВКТП-1 10:00-15:30 Кульчинська с/р- адмінприміщення, клуб, котельня, дит.садок, ГРП, АТС, пошта, водонапірна башта, школа, столова, СКЗ, ФОП Данилюк О.А., Давидюк З.Г.- магазин с.Кульчин3. ПЛ-0,4 кВКТП-256 Л-3 10:00-15:30 церква с.Клевецьк

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