Стало відомо, де був чоловік, якого шукали 2 тижні у Луцьку
Сьогодні, 12:12
У Луцьку знайшли чоловіка, пошуки якого тривали понад два тижні.
Олександр Ніколаєв – 1967 року народження. Він зник напередодні Нового року, 30 грудня 2018-го. Дружина зниклого повідомила в поліцію 3 січня, - інформує «Перший».
Як повідомили у прес-службі Нацполіції Волині, знайти чоловіка вдалося 14 січня. Весь час він провів у знайомих.
Протиправних дій щодо нього не вчинялося.
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Олександр Ніколаєв – 1967 року народження. Він зник напередодні Нового року, 30 грудня 2018-го. Дружина зниклого повідомила в поліцію 3 січня, - інформує «Перший».
Як повідомили у прес-службі Нацполіції Волині, знайти чоловіка вдалося 14 січня. Весь час він провів у знайомих.
Протиправних дій щодо нього не вчинялося.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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