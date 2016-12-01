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Стало відомо, де був чоловік, якого шукали 2 тижні у Луцьку

Стало відомо, де був чоловік, якого шукали 2 тижні у Луцьку
У Луцьку знайшли чоловіка, пошуки якого тривали понад два тижні.

Олександр Ніколаєв – 1967 року народження. Він зник напередодні Нового року, 30 грудня 2018-го. Дружина зниклого повідомила в поліцію 3 січня, - інформує «Перший».

Як повідомили у прес-службі Нацполіції Волині, знайти чоловіка вдалося 14 січня. Весь час він провів у знайомих.

Протиправних дій щодо нього не вчинялося.

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Теги: зниклий, розшук, Луцьк
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