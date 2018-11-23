Дмитро Монатік втретє стане татом, – ЗМІ

Дмитро Монатік з дружиною Іриною і двома синами насолоджуються відпочинком в Арабських Еміратах, радуючи шанувальників яскравими знімками, в мережі обговорюють можливе поповнення в зірковому сімействі.



Кажуть, у них з'явиться третя дитина. Приводом для чуток стали фото дружини артиста, на яких нібито видно кругленький животик, - йдеться на сторінках журналу



Такі висновки зробили після того, як в мережі з'явилися знімки з відзначення новорічного корпоративу, на яких Ірина позує в відвертій сукні, а також останні фото з відпочинку. На них Ірина позує в нарядах, під якими складно розглянути фігуру.









«Мені здається чи Ірина вагітна?», «Скоро буде троє!», «Щастя вам!», - пишуть в мережі.



Ні Дмитро, ні Ірина, які вважають за краще не афішувати своє особисте життя, на питання про можливу вагітність не відповідають і не коментують припущення шанувальників.



До речі, Ірина показала і пляжне фото в купальнику.







Нагадаємо, Ірина Демічева є не тільки дружиною Дмитра Монатика, але і його директором. Пара успішно поєднує роботу і особисте життя, виховує двох синів. Фото підросли хлопчиків Дмитро показав під час відпочинку.

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