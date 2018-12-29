Лучанин розсилав родичам колишньої порно

На Львівщині судитимуть мешканця Луцька за порнографію для родичів колишньої дружини.На Львівщині обрали запобіжний захід чоловіку, який розповсюджував відеопродукцію порнографічного характеру, - повідомили у прес-службі львівської прокуратури.За процесуального керівництва Золочівської місцевої прокуратури повідомлено про підозру 31-річному мешканцю м. Луцьк у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.2,3 ст.301, ч.1 ст.182 КК України.Встановлено, що підозрюваний у квітні 2018 року, виготовив, зберігав, а у подальшому розповсюджував родичам своєї колишньої дружини відеопродукцію порнографічного характеру.14 січня чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання із забороною виїзду за кордон та носінням електроннного засобу контролю.Довідково: згідно з чинним законодавством за вчинене передбачено до 7 років позбавлення волі.