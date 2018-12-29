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Лучанин розсилав родичам колишньої порно

Лучанин розсилав родичам колишньої порно
На Львівщині судитимуть мешканця Луцька за порнографію для родичів колишньої дружини.

На Львівщині обрали запобіжний захід чоловіку, який розповсюджував відеопродукцію порнографічного характеру, - повідомили у прес-службі львівської прокуратури.

За процесуального керівництва Золочівської місцевої прокуратури повідомлено про підозру 31-річному мешканцю м. Луцьк у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.2,3 ст.301, ч.1 ст.182 КК України.

Встановлено, що підозрюваний у квітні 2018 року, виготовив, зберігав, а у подальшому розповсюджував родичам своєї колишньої дружини відеопродукцію порнографічного характеру.

14 січня чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання із забороною виїзду за кордон та носінням електроннного засобу контролю.

Довідково: згідно з чинним законодавством за вчинене передбачено до 7 років позбавлення волі.

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Теги: кримінал, порно, Луцьк, Львівська обасть
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