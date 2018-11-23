У Луцьку прооперували двох жінок з величезними пухлинами. ФОТО 18+





Про це розповіла лікарка відділення ургентної гінекології Алла Воробей, пише



Перша жінка потрапила до лікарні з лейоміомою матки – доброякісною пухлиною, яка росла протягом п’яти років. Новоутворення важило близько чотирьох кілограмів. Воно стискало внутрішні органи, погіршувало самопочуття та зовнішній вигляд, адже виглядало, як доношена вагітність.



«Жінка знала про хворобу, але довго не наважувалась на оперативне втручання. Та з часом все ж вирішила провести лікування. Їй зробили планову екстирпацію (видалення) матки та на сьому добу у гарному самопочутті виписали додому», – розповіли у лікарні.







Ще одна жінка поступила з сильними болями в животі, блювотою та загальною слабкістю. З’ясувалось, що у пацієнтки – кістома яєчника вагою близько трьох кілограмів, яка перекрутилась. Лікарі успішно провели ургентну операцію з видалення пухлини разом з матковою трубою та яєчником. Після втручання жінка почувається добре.







Лікар Алла Воробей радить жінкам регулярно відвідувати гінеколога (до настання менопаузи раз на півроку, після – раз на рік) та не зволікати з лікуванням.



«Також до лікаря потрібно звернутись при появі найменших болей. Багато захворювань, в тому числі онкологічних, на ранніх стадіях можна успішно вилікувати. Це значно простіше, ніж лікувати запущені випадки», – зазначає медик.



«Не раджу запитувати про лікування у сусідки, подруги, шукати методи в інтернеті, тому що є дуже багато шкідливої інформації. Найкраще – звернутися до фахівця», - додає жінка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі медики видалили пухлини вагою 3 та 4 кілограми у двох 51-річних жінок.Про це розповіла лікарка відділення ургентної гінекології, пише Перший Перша жінка потрапила до лікарні з лейоміомою матки – доброякісною пухлиною, яка росла протягом п’яти років. Новоутворення важило близько чотирьох кілограмів. Воно стискало внутрішні органи, погіршувало самопочуття та зовнішній вигляд, адже виглядало, як доношена вагітність.«Жінка знала про хворобу, але довго не наважувалась на оперативне втручання. Та з часом все ж вирішила провести лікування. Їй зробили планову екстирпацію (видалення) матки та на сьому добу у гарному самопочутті виписали додому», – розповіли у лікарні.Ще одна жінка поступила з сильними болями в животі, блювотою та загальною слабкістю. З’ясувалось, що у пацієнтки – кістома яєчника вагою близько трьох кілограмів, яка перекрутилась. Лікарі успішно провели ургентну операцію з видалення пухлини разом з матковою трубою та яєчником. Після втручання жінка почувається добре.Лікар Алла Воробей радить жінкам регулярно відвідувати гінеколога (до настання менопаузи раз на півроку, після – раз на рік) та не зволікати з лікуванням.«Також до лікаря потрібно звернутись при появі найменших болей. Багато захворювань, в тому числі онкологічних, на ранніх стадіях можна успішно вилікувати. Це значно простіше, ніж лікувати запущені випадки», – зазначає медик.«Не раджу запитувати про лікування у сусідки, подруги, шукати методи в інтернеті, тому що є дуже багато шкідливої інформації. Найкраще – звернутися до фахівця», - додає жінка.

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