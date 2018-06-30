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Юлія Федецька презентувала свою звабливу колекцію на тижні моди в Берліні. ФОТО

Юлія Федецька презентувала свою звабливу колекцію на тижні моди в Берліні. ФОТО
У Берліні в рамках тижня моди відбувся показ колекції Passion від відомої луцької дизайнерки Юлії Федецької.

Про це луцька дизайнерка та дружина футболіста Артема Федецького повідомила в Instagram.

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Так, 15 січня в рамках Berlin Fashion Week в одному з найкрасивіших світових центрів Quartier206 відбувся показ монохромної колекції #passionbyyf.

Нагадаємо, Катя Осадча засвітилася в одязі від луцької дизайнерки.

"Цей показ був дуже особливим, емоції переповнюють! Величезне спасибі за таку кількість привітань. Вдруге колекція #passsionbyyyf представлена на європейських тижнях моди і для мене це велика честь! ДЯКУЮ", - так емоційно прокоментувала показ відома лучанка.


Юлія Федецька презентувала свою звабливу колекцію на тижні моди в Берліні. ФОТО
Юлія Федецька презентувала свою звабливу колекцію на тижні моди в Берліні. ФОТО
Юлія Федецька презентувала свою звабливу колекцію на тижні моди в Берліні. ФОТО
Юлія Федецька презентувала свою звабливу колекцію на тижні моди в Берліні. ФОТО
Юлія Федецька презентувала свою звабливу колекцію на тижні моди в Берліні. ФОТО
Юлія Федецька презентувала свою звабливу колекцію на тижні моди в Берліні. ФОТО
Юлія Федецька презентувала свою звабливу колекцію на тижні моди в Берліні. ФОТО


Фото з соцмереж

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Теги: Юлія Федецька, мода, краса, Берлін
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