Юлія Федецька презентувала свою звабливу колекцію на тижні моди в Берліні. ФОТО
Сьогодні, 13:26
У Берліні в рамках тижня моди відбувся показ колекції Passion від відомої луцької дизайнерки Юлії Федецької.
Про це луцька дизайнерка та дружина футболіста Артема Федецького повідомила в Instagram.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Пристрасна колекція Юлії Федецької на показі в Мілані. ФОТО
Так, 15 січня в рамках Berlin Fashion Week в одному з найкрасивіших світових центрів Quartier206 відбувся показ монохромної колекції #passionbyyf.
Нагадаємо, Катя Осадча засвітилася в одязі від луцької дизайнерки.
"Цей показ був дуже особливим, емоції переповнюють! Величезне спасибі за таку кількість привітань. Вдруге колекція #passsionbyyyf представлена на європейських тижнях моди і для мене це велика честь! ДЯКУЮ", - так емоційно прокоментувала показ відома лучанка.
Фото з соцмереж
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це луцька дизайнерка та дружина футболіста Артема Федецького повідомила в Instagram.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Пристрасна колекція Юлії Федецької на показі в Мілані. ФОТО
Так, 15 січня в рамках Berlin Fashion Week в одному з найкрасивіших світових центрів Quartier206 відбувся показ монохромної колекції #passionbyyf.
Нагадаємо, Катя Осадча засвітилася в одязі від луцької дизайнерки.
"Цей показ був дуже особливим, емоції переповнюють! Величезне спасибі за таку кількість привітань. Вдруге колекція #passsionbyyyf представлена на європейських тижнях моди і для мене це велика честь! ДЯКУЮ", - так емоційно прокоментувала показ відома лучанка.
Фото з соцмереж
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Карпатах зникла жінка разом з 6-річною донькою
Сьогодні, 13:50
Юлія Федецька презентувала свою звабливу колекцію на тижні моди в Берліні. ФОТО
Сьогодні, 13:26