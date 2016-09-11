На Волині продовжують будівництво полігону твердих побутових відходів

На будівництво третьої черги полігону ТПВ у Володимирі-Волинському з держбюджету виділили 5 мільйонів гривень.Про це повідомили у відділі інформаційної політики Волинської облдержадміністрації.У 2018 році на реалізацію невідкладних природоохоронних заходів із державного бюджету для Волині виділили 30 млн грн. З них 5 млн грн спрямували на будівництво полігону твердих побутових відходів (ІІІ черга) для міста Володимир-Волинський.Географічно полігон твердих побутових відходів знаходитиметься на території П’ятиднівської сільської ради. Загальна вартість усього будівництва, згідно з кошторисом, близько 12 мільйонів гривень. Місто даватиме свою частку в розмірі 10% співфінансування. Потреба будівництва ще однієї черги полігону постала вже давно. Адже перша черга сміттєзвалища вже закрита, друга – прийматиме сміття лише 2-3 роки.Нині ж активними темпами триває будівництво полігону ТПВ у Володимир-Волинському. Відповідно до актів виконаних робіт здійснено розроблення ґрунту бульдозерами з його переміщенням до 10 м, по котловану полігону проведені роботи по розробленню ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами дизельними об’ємом 16,4 тис. м3, а також проведено улаштування каналів, дамб обвалування об’ємом 16,7 тис. м3. Окрім того, придбали бульдозер на базі трактора Т-130 та геомембрану HDPE – 22,1 тис. м2.По завершенню будівництва, очікувана потужність полігону становитиме 26 тис. 280 м3 на добу, що дозволить забезпечити екологічну безпеку в регіоні.Слід також зазначити, що за рахунок цих коштів в області реалізують ще один екологічний проект – будівництво каналізаційної мережі у західній частині смт Шацьк, с. Гаївка, с. Мельники, а також будівництво каналізаційних очисних споруд. На це витратять 25 млн грн коштів державного бюджету.