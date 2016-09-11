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На Волині продовжують будівництво полігону твердих побутових відходів

На Волині продовжують будівництво полігону твердих побутових відходів
На будівництво третьої черги полігону ТПВ у Володимирі-Волинському з держбюджету виділили 5 мільйонів гривень.

Про це повідомили у відділі інформаційної політики Волинської облдержадміністрації.

У 2018 році на реалізацію невідкладних природоохоронних заходів із державного бюджету для Волині виділили 30 млн грн. З них 5 млн грн спрямували на будівництво полігону твердих побутових відходів (ІІІ черга) для міста Володимир-Волинський.

Географічно полігон твердих побутових відходів знаходитиметься на території П’ятиднівської сільської ради. Загальна вартість усього будівництва, згідно з кошторисом, близько 12 мільйонів гривень. Місто даватиме свою частку в розмірі 10% співфінансування. Потреба будівництва ще однієї черги полігону постала вже давно. Адже перша черга сміттєзвалища вже закрита, друга – прийматиме сміття лише 2-3 роки.

Нині ж активними темпами триває будівництво полігону ТПВ у Володимир-Волинському. Відповідно до актів виконаних робіт здійснено розроблення ґрунту бульдозерами з його переміщенням до 10 м, по котловану полігону проведені роботи по розробленню ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами дизельними об’ємом 16,4 тис. м3, а також проведено улаштування каналів, дамб обвалування об’ємом 16,7 тис. м3. Окрім того, придбали бульдозер на базі трактора Т-130 та геомембрану HDPE – 22,1 тис. м2.

По завершенню будівництва, очікувана потужність полігону становитиме 26 тис. 280 м3 на добу, що дозволить забезпечити екологічну безпеку в регіоні.

Слід також зазначити, що за рахунок цих коштів в області реалізують ще один екологічний проект – будівництво каналізаційної мережі у західній частині смт Шацьк, с. Гаївка, с. Мельники, а також будівництво каналізаційних очисних споруд. На це витратять 25 млн грн коштів державного бюджету.
На Волині продовжують будівництво полігону твердих побутових відходів
На Волині продовжують будівництво полігону твердих побутових відходів
На Волині продовжують будівництво полігону твердих побутових відходів

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Теги: Волинь, сміття, відходи, полігон, Володимир-Волинський
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