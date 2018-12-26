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Проведуть розслідування щодо водія, який обматюкав пасажирку у Луцьку

Проведуть розслідування щодо водія, який обматюкав пасажирку у Луцьку
В управлінні транспорту та зв’язку Луцької міськради розслідуватимуть інцидент, який трапився у маршрутці №12 16 січня.

Про це розповів начальник управління Володимир Степанов, пише Перший.

Нагадаємо, 16 січня ввечері у Facebook-спільноті «Теревені про Луцьк» користувач Альона Пакуш розповіла, що чекала на маршрутку №12 близько 45 хвилин. Коли ж зайшла до маршрутки і запитала водія, чому чекати довелось так довго, оскільки «за графіком за цей час їх мало б бути вже дві», водій відповів нецензурною лексикою.

В управлінні транспорту та зв’язку Луцької міської ради запевнили, що про ситуацію – в курсі.

«Зараз ми проводимо розслідування. Більше нічого сказати не можу. Коли ми будемо мати інформацію ще й від водія, бо зараз ми маємо тільки від пасажира, тоді можна буде говорити. І якесь рішення приймати», – розповів він.

«Треба дивитись по кожній ситуації окремо. Може бути позбавлення премії, різні варіанти. Все залежить від ступеня порушення», – розповів він.

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Теги: маршрутка, Луцьк
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