Голова райради на Волині одружився з керівницею птахофабрики
Сьогодні, 14:00
Голова Іваничівської райради Андрій Бадзюнь побрався з гендиректоркою Володимир-волинської птахофабрики Аліною Сич.
Щасливою звісткою у Facebook поділився новоспечений голова подружжя.
"Дуже гарний день! Можете нас привітати!" - лаконічно прокоментував щасливу подію Андрій.
На фото, яке прикріпив посадовець, позують обоє молодят. Наречений одягнений у вишиванку, а наречена у шубці з букетом білих троянд у руках.
Зазначимо, згідно з інформацією у декларації посадовця за 2017 рік, у Андрія Бадзюня була інша обраниця.
На той момент він був одружений з Наталією Бадзюнь.
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Щасливою звісткою у Facebook поділився новоспечений голова подружжя.
"Дуже гарний день! Можете нас привітати!" - лаконічно прокоментував щасливу подію Андрій.
На фото, яке прикріпив посадовець, позують обоє молодят. Наречений одягнений у вишиванку, а наречена у шубці з букетом білих троянд у руках.
Зазначимо, згідно з інформацією у декларації посадовця за 2017 рік, у Андрія Бадзюня була інша обраниця.
На той момент він був одружений з Наталією Бадзюнь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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