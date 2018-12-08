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Голова райради на Волині одружився з керівницею птахофабрики

Голова райради на Волині одружився з керівницею птахофабрики
Голова Іваничівської райради Андрій Бадзюнь побрався з гендиректоркою Володимир-волинської птахофабрики Аліною Сич.

Щасливою звісткою у Facebook поділився новоспечений голова подружжя.

"Дуже гарний день! Можете нас привітати!" - лаконічно прокоментував щасливу подію Андрій.

На фото, яке прикріпив посадовець, позують обоє молодят. Наречений одягнений у вишиванку, а наречена у шубці з букетом білих троянд у руках.

Голова райради на Волині одружився з керівницею птахофабрики


Зазначимо, згідно з інформацією у декларації посадовця за 2017 рік, у Андрія Бадзюня була інша обраниця.

На той момент він був одружений з Наталією Бадзюнь.

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Теги: весілля, одруження, Волинь
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