Голова райради на Волині одружився з керівницею птахофабрики

Голова Іваничівської райрадипобрався з гендиректоркою Володимир-волинської птахофабрикиЩасливою звісткою у Facebook поділився новоспечений голова подружжя."Дуже гарний день! Можете нас привітати!" - лаконічно прокоментував щасливу подію Андрій.На фото, яке прикріпив посадовець, позують обоє молодят. Наречений одягнений у вишиванку, а наречена у шубці з букетом білих троянд у руках.Зазначимо, згідно з інформацією у декларації посадовця за 2017 рік, у Андрія Бадзюня була інша обраниця.На той момент він був одружений з