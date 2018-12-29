У Луцьку «засвітилося» авто, яке розшукував Інтерпол
Сьогодні, 14:17
У Луцьку виявили авто, яке було у базі Інтерполу.
Про це повідомили на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області".
Фахівці Луцького сервісного центру МВС виявили авто, яке розшукував Інтерпол.
"17 січня, відвідувач звернувся до нас, аби зареєструвати легковик Citroen C5, 2002 року випуску. У процесі спеціалісти сервісного центру МВС встановили, що автомобіль перебуває в міжнародній базі розшуку", - йдеться у повідомленні.
Відтак, на місце викликали слідчо-оперативну групу, яка надалі з'ясовуватиме всі обставини.
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Про це повідомили на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області".
Фахівці Луцького сервісного центру МВС виявили авто, яке розшукував Інтерпол.
"17 січня, відвідувач звернувся до нас, аби зареєструвати легковик Citroen C5, 2002 року випуску. У процесі спеціалісти сервісного центру МВС встановили, що автомобіль перебуває в міжнародній базі розшуку", - йдеться у повідомленні.
Відтак, на місце викликали слідчо-оперативну групу, яка надалі з'ясовуватиме всі обставини.
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