Мороз до -20 і сніг: синоптики попереджають про похолодання





Про це повідомили в Укргідрометцентрі, - пише



За даними синоптиків, температура почне знижуватися вночі 20 січня.



"Удень у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях невеликий сніг; температура вночі 8-13° морозу, у центральних областях подекуди 14-16°, вдень 3-8° морозу; у південній частині вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. У Київській області вночі 8-13° морозу, вдень 3-8° морозу. У Києві вночі близько 10°, вдень 4-6° морозу", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, у понеділок, 21 січня, температура вночі становитиме 7-13° морозу, у вівторок, 22 січня, місцями, крім заходу та півдня, 15-20° морозу, вдень 3-9° морозу; 21 січня на півдні країни вночі 1-7° морозу, вдень близько 0°.



У Києві 21 січня прогнозують вночі 8-10°, вдень 5-7° морозу, а 22 січня - вночі 10-12°, вдень 5-7°.



Нагадаємо, 19 січня в Україні святкують Хрещення Господнє.

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