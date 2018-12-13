Мороз до -20 і сніг: синоптики попереджають про похолодання
Сьогодні, 15:01
В Україні наприкінці поточного тижня та на початку наступного очікують різке похолодання.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі, - пише ТСН.
За даними синоптиків, температура почне знижуватися вночі 20 січня.
"Удень у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях невеликий сніг; температура вночі 8-13° морозу, у центральних областях подекуди 14-16°, вдень 3-8° морозу; у південній частині вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. У Київській області вночі 8-13° морозу, вдень 3-8° морозу. У Києві вночі близько 10°, вдень 4-6° морозу", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у понеділок, 21 січня, температура вночі становитиме 7-13° морозу, у вівторок, 22 січня, місцями, крім заходу та півдня, 15-20° морозу, вдень 3-9° морозу; 21 січня на півдні країни вночі 1-7° морозу, вдень близько 0°.
У Києві 21 січня прогнозують вночі 8-10°, вдень 5-7° морозу, а 22 січня - вночі 10-12°, вдень 5-7°.
Нагадаємо, 19 січня в Україні святкують Хрещення Господнє.
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Про це повідомили в Укргідрометцентрі, - пише ТСН.
За даними синоптиків, температура почне знижуватися вночі 20 січня.
"Удень у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях невеликий сніг; температура вночі 8-13° морозу, у центральних областях подекуди 14-16°, вдень 3-8° морозу; у південній частині вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. У Київській області вночі 8-13° морозу, вдень 3-8° морозу. У Києві вночі близько 10°, вдень 4-6° морозу", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у понеділок, 21 січня, температура вночі становитиме 7-13° морозу, у вівторок, 22 січня, місцями, крім заходу та півдня, 15-20° морозу, вдень 3-9° морозу; 21 січня на півдні країни вночі 1-7° морозу, вдень близько 0°.
У Києві 21 січня прогнозують вночі 8-10°, вдень 5-7° морозу, а 22 січня - вночі 10-12°, вдень 5-7°.
Нагадаємо, 19 січня в Україні святкують Хрещення Господнє.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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