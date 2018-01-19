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Водохреще на Волині: де будуть купання і частування

Водохреще на Волині: де будуть купання і частування
Скоро Водохреще. Православні згадують хрещення Ісуса Христа та відзначають Богоявлення. Згідно з християнським віруваннями, вода 19 січня стає цілющою.

Стало традицією цього дня занурюватися у крижану воду озер і річок. У багатьох місцях це роблять організовано і святково – з чаєм, кулішем, піснями. «Перший» дізнався, де саме буде так.

Жидичин, поблизу церкви

У селі Жидичин Ківерцівського району Козацьке стрілецьке братство організовує справжнє свято з гарматним салютом. Учасників купання в річці Стир частуватимуть кулішем та ароматним чаєм.

Тростянець, ставок

Пірнути у воду можна й у ставку в селі Тростянець. Там гостям обіцяють куліш, шурпу, сосиски та гарячі напої.

Підгайці, річка Малий Стирок

Селян та гостей Підгайців запрошують купатися у річці Малий Стирок. Гарантують гарний настрій, гарячий чай та обід. До того ж, облаштують місця для обігріву та переодягання.

Зазначимо, що поблизу Луцька традиційно купання відбуваються також в селах Гірка Полонка та Цеперів.

Також люди занурюються в ополонки на Теремнівських ставках.

Луцьк, центральний пляж

Традиційно у Луцьку занурюються у води річки Стир після освячення води, яку проводить митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Як правило, цьому передує хресний хід від Свято-Троїцького собору до пляжу, що у парку імені Лесі Українки..

Горохів, ставок біля автостанції

Після святкової літургії у храмах на ставі біля горохівської автостанції усі охочі зможуть пірнути в ополонку. Гостям обіцяють гарячі напої та юшку.

Село Світязь, пляж маєтку «Нестер-Хаус»

19 січня «Нестер-Хаус» запрошує всіх бажаючих на святкування Водохреща. У програмі - освячення води, пірнання в крижану воду, щедрівки, кутя, оздоровчі чани, страви з мангалу та глінтвейн.

Ворчин, ставок

За даними ВолиньUa, у селі Ворчин всіх, хто зануриться в ставок, організатори почастують гарячим бульйоном та смачним шашликом. Хорошого настрою додасть спільне виконання різдвяних колядок та щедрівок.

Володимир-Волинський, міський пляж, автомобільний міст

У Володимирі-Волинському купання відбуватимуться на міському пляжі річки Луга в районі автомобільного мосту.

Іваничі, озеро Татарка

Масове купання відбудеться і в селищі Іваничі - на озері Татарка. Організатори обіцяють щедрівки, колядки та інші розваги.

Таких місць на Волині є багато, однак про організовані купання заявили лише в декількох районах області.

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Теги: Водохреще, купання
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