Куди піти на вихідні у Луцьку: 18-20 січня

Зимові свята уже завершуються, тож слід подумати, чим зайнятися у найближчий вікенд. Можна зустрітися з друзями і піти на вечірку або ж з сім’єю відвідати театр, чи провести час з коханою людиною в кіно.Але це все, звісно, після роботи. А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.Томупідготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Часи міняються і музика теж. Є шанс відмітити контраст між тим, що було популярним у 90ті, а що стало хітовим у двотисячні. Наскільки помолоділи чи постаріли в своїй музиці ті чи інші музиканти, хто "випав" з колії, а хто тільки з'явився.Купа хорошої музики, яку постараємось якимось чудом вмістити в кілька годин танцульок!Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:30Що обіцяють: Водохреще у нас цьогоріч буде супермузичним :) Вранці в ополнку, а ввечері - в Кораблик! Адже у нас - Меломан! Чудова нова забава у Кораблику, яка у попередніх серіях мала крутий успіх і дуже сподобалась учасникам. Проект, над яким працюють кілька креативних особистостей (Slavko MazuRock,Richik Stepanovskyi, Андрій Тимчук та Ваня Цимбалюк) вдався на славу і триватиме увесь сезон аж до травня. А там ми підіб'ємо підсумки, гукнемо фіналістів кожного місяця, позмагаємось ще раз і вручимо класну нагороду. Словом, якщо ви любите музику, або ж просто хочете гарно та цікаво порозважатись, то вам до нас:) Не забудьте захопити друзів! Окрім азарту і позитиву обіцяємо найбільш активним подарунки від Кораблика та наших партнерів - Козацької Ради і Marengo.Запрошуємо!Подія:Тип заходу: концертМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: Різдвяний концерт на дві дії. Дійство за участі вокалістів, артистів балету, естрадно-симфонічного оркестру театру. У концерті виконуються колядки, щедрівки, українські народні та авторські пісні, твори зарубіжної класики.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:30Що обіцяють: Урраа! Вихідний вечір, коли можна побачити добрих друзяк та ще й насміятись досхочу! У Кораблику знову Стендапчик. А це означає, що чудовий настрій гарантовано.Гарна пора для того, щоб сьорбати глінтвейн, позувати фотографу і ржати від смішних жартів наших коміків. А цього разу на сцені у нас потужний склад виступаючих: Влад Якубов (Хмельницький), Вадим Барабуха (Ківерці-Луцьк), Артем Лиман (Луцьк), Анастасія Очкур (Хмельницький), Олег Лузанов (Хмельницький), Олександр Дмитрович (Львів). Радимо не пропустити цю подію і тим, хто жодного разу не бував, і тим, хто вже неодноразово забігав на наші вечірки. А після Stand Up паті на вас чекатимуть танцульки від Тіми.Подія:Тип заходу: фестивальМісце: арт-кафе «Стоп Кадр»Початок: 15:00Що обіцяють: Наближаються найтепліші родинні свята – Різдво Христове, Щедрий вечір, Водохреще… Вони збирають за святковим столом родину, а також несуть тепло і затишок у кожну оселю. А ще, тільки на різдвяні свята і діти, й дорослі колядують, щедрують, вітаючи піснями народження Сина Божого. Колядників завжди радісно зустрічали та обдаровували різними подарунками та солодощами. Ця неймовірно добра та тепла традиція дійшла і до наших днів. Культурно-розважальний центр «Адреналін Сіті» радо повідомляє, що у січні 2019 року відбудеться вже традиційний, але як і щороку неповторний Фестиваль колядок та щедрівок.У дійстві завжди бере участь більше сотні дітей з фольклорних вокально-танцювальних ансамблів, гуртів та колективів аби радувати гостей свята різдвяними віншуваннями, автентичним виконанням відомих українських колядок і щедрівок, танцювальними номерами та театралізованим дійством «Різдвяний вертеп». Цьогоріч чекаємо ще більш масштабного дійства, Фестиваль колядок і щедрівок традиційно відбудеться у арт-кафе “Стоп Кадр” 20 січня. Початок о 15.00. Вхід вільний.Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: Різдвяна ніч Михайла Ілляшенка - вистава за повістю Миколи Гоголя та п'єсою Михайла Старицького, муз. Миколи Лисенка. Музична комедія на дві дії.Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний обласний театр ляльокПочаток: 12:00Що обіцяють: Це весела зимова історія про двох Зайчат, які з нетерпіння чекають Нового року і готуються до зустрічі з ним. А Вовк і Лисиця намагаються їх впіймати, щоб поласувати смачненьким. І на які тільки хитрощі вони для цього не йдуть! Але Зайчата теж дуже винахідливі...Фільм:Жанр: фантастика, триллер, драма, детективМісце: «Premier City»Початок: 12:40, 15:10, 17:40, 18:50, 20:00, 22:30Про що фільм?Викрадач з множинним розладом особистості і терорист-інвалід Містер Скло виходять на своїх давніх супротивників - травмовану дівчинку-підлітка Кейсі і старіючого супергероя Девіда Данна.Фільм:Жанр: драма, біографія, історіяМісце: «Premier City»Початок: 10:10, 14:15, 19:15, 21:40Про що фільм?Сестри по крові - безжалісна Єлизавета I і зухвала Марія Стюарт - змагалися в політиці і любові. Як сталося, що за часів абсолютної влади чоловіків, дві молоді королеви оскаржують своє право на престол Англії?Фільм:Жанр: мультфільмМісце: «Premier City»Початок: 10:20, 12:30, 14:45, 18:15Про що фільм?Могутні галли здавна черпали силу в секретному напої, який готував великий старець. Але прийшла біда, звідки не чекали - поважний друїд звалився з дерева і зламав обидві ноги. Тепер Астеріксу і Обеліксу належить відправитися в небезпечну подорож, щоб відшукати нового друїда, гідного осягнути рецепт таємного зілля.Фільм:Жанр: драма, комедіяМісце: «Premier City»Початок: 10:30, 16:40, 22:00Про що фільм?У Делла по життю багато проблем. Він безробітний, хоча навіть не намагається хоч щось робити, щоб отримувати гроші. Єдиний дохід він бачить в допомозі у зв’язку з безробіттям. Але і для цього треба створити видимість, що він шукає собі вакансію. Так він випадково потрапив до одного багача Філіпа, у якого все тіло до голови паралізовано. Делл абсолютно не підходить для такого, та й взагалі не збирався там працювати, але дуже вже він сподобався мільйонерові. Так почалася спільна історія двох зовсім різних людей: інваліда, якому потрібні нові фарби в житті, і хлопця з кримінальним минулим, який мріє знову постійно бачити сина.