Куди піти на вихідні у Луцьку: 18-20 січня
Сьогодні, 11:00
Зимові свята уже завершуються, тож слід подумати, чим зайнятися у найближчий вікенд. Можна зустрітися з друзями і піти на вечірку або ж з сім’єю відвідати театр, чи провести час з коханою людиною в кіно.
Але це все, звісно, після роботи. А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.
Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П’ятниця, 18 січня
Подія: Лише вершки: 1990-2018. Танці
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: Часи міняються і музика теж. Є шанс відмітити контраст між тим, що було популярним у 90ті, а що стало хітовим у двотисячні. Наскільки помолоділи чи постаріли в своїй музиці ті чи інші музиканти, хто "випав" з колії, а хто тільки з'явився.
Купа хорошої музики, яку постараємось якимось чудом вмістити в кілька годин танцульок!
Субота, 19 січня
Подія: музично-розважальна забава «МЕЛОМАН». Ведучий - Славко Мазурок
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Початок: 21:30
Що обіцяють: Водохреще у нас цьогоріч буде супермузичним :) Вранці в ополнку, а ввечері - в Кораблик! Адже у нас - Меломан! Чудова нова забава у Кораблику, яка у попередніх серіях мала крутий успіх і дуже сподобалась учасникам. Проект, над яким працюють кілька креативних особистостей (Slavko MazuRock,Richik Stepanovskyi, Андрій Тимчук та Ваня Цимбалюк) вдався на славу і триватиме увесь сезон аж до травня. А там ми підіб'ємо підсумки, гукнемо фіналістів кожного місяця, позмагаємось ще раз і вручимо класну нагороду. Словом, якщо ви любите музику, або ж просто хочете гарно та цікаво порозважатись, то вам до нас:) Не забудьте захопити друзів! Окрім азарту і позитиву обіцяємо найбільш активним подарунки від Кораблика та наших партнерів - Козацької Ради і Marengo.
Запрошуємо!
Подія: Різдвяний концерт
Тип заходу: концерт
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: Різдвяний концерт на дві дії. Дійство за участі вокалістів, артистів балету, естрадно-симфонічного оркестру театру. У концерті виконуються колядки, щедрівки, українські народні та авторські пісні, твори зарубіжної класики.
Неділя, 20 січня
Подія: STAND UP вечірка
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Початок: 21:30
Що обіцяють: Урраа! Вихідний вечір, коли можна побачити добрих друзяк та ще й насміятись досхочу! У Кораблику знову Стендапчик. А це означає, що чудовий настрій гарантовано.
Гарна пора для того, щоб сьорбати глінтвейн, позувати фотографу і ржати від смішних жартів наших коміків. А цього разу на сцені у нас потужний склад виступаючих: Влад Якубов (Хмельницький), Вадим Барабуха (Ківерці-Луцьк), Артем Лиман (Луцьк), Анастасія Очкур (Хмельницький), Олег Лузанов (Хмельницький), Олександр Дмитрович (Львів). Радимо не пропустити цю подію і тим, хто жодного разу не бував, і тим, хто вже неодноразово забігав на наші вечірки. А після Stand Up паті на вас чекатимуть танцульки від Тіми.
Подія: Фестиваль колядок і щедрівок
Тип заходу: фестиваль
Місце: арт-кафе «Стоп Кадр»
Початок: 15:00
Що обіцяють: Наближаються найтепліші родинні свята – Різдво Христове, Щедрий вечір, Водохреще… Вони збирають за святковим столом родину, а також несуть тепло і затишок у кожну оселю. А ще, тільки на різдвяні свята і діти, й дорослі колядують, щедрують, вітаючи піснями народження Сина Божого. Колядників завжди радісно зустрічали та обдаровували різними подарунками та солодощами. Ця неймовірно добра та тепла традиція дійшла і до наших днів. Культурно-розважальний центр «Адреналін Сіті» радо повідомляє, що у січні 2019 року відбудеться вже традиційний, але як і щороку неповторний Фестиваль колядок та щедрівок.
У дійстві завжди бере участь більше сотні дітей з фольклорних вокально-танцювальних ансамблів, гуртів та колективів аби радувати гостей свята різдвяними віншуваннями, автентичним виконанням відомих українських колядок і щедрівок, танцювальними номерами та театралізованим дійством «Різдвяний вертеп». Цьогоріч чекаємо ще більш масштабного дійства, Фестиваль колядок і щедрівок традиційно відбудеться у арт-кафе “Стоп Кадр” 20 січня. Початок о 15.00. Вхід вільний.
Подія: Різдвяна ніч
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: Різдвяна ніч Михайла Ілляшенка - вистава за повістю Миколи Гоголя та п'єсою Михайла Старицького, муз. Миколи Лисенка. Музична комедія на дві дії.
Подія: Веселий маскарад
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок
Початок: 12:00
Що обіцяють: Це весела зимова історія про двох Зайчат, які з нетерпіння чекають Нового року і готуються до зустрічі з ним. А Вовк і Лисиця намагаються їх впіймати, щоб поласувати смачненьким. І на які тільки хитрощі вони для цього не йдуть! Але Зайчата теж дуже винахідливі...
18-20 січня. КІНОПРЕМ’ЄРИ
Фільм: Скло
Жанр: фантастика, триллер, драма, детектив
Місце: «Premier City»
Початок: 12:40, 15:10, 17:40, 18:50, 20:00, 22:30
Про що фільм?
Викрадач з множинним розладом особистості і терорист-інвалід Містер Скло виходять на своїх давніх супротивників - травмовану дівчинку-підлітка Кейсі і старіючого супергероя Девіда Данна.
Фільм: Марія - королева Шотландії
Жанр: драма, біографія, історія
Місце: «Premier City»
Початок: 10:10, 14:15, 19:15, 21:40
Про що фільм?
Сестри по крові - безжалісна Єлизавета I і зухвала Марія Стюарт - змагалися в політиці і любові. Як сталося, що за часів абсолютної влади чоловіків, дві молоді королеви оскаржують своє право на престол Англії?
Фільм: Астерікс і таємне зілля
Жанр: мультфільм
Місце: «Premier City»
Початок: 10:20, 12:30, 14:45, 18:15
Про що фільм?
Могутні галли здавна черпали силу в секретному напої, який готував великий старець. Але прийшла біда, звідки не чекали - поважний друїд звалився з дерева і зламав обидві ноги. Тепер Астеріксу і Обеліксу належить відправитися в небезпечну подорож, щоб відшукати нового друїда, гідного осягнути рецепт таємного зілля.
Фільм: 1 + 1: Нова історія
Жанр: драма, комедія
Місце: «Premier City»
Початок: 10:30, 16:40, 22:00
Про що фільм?
У Делла по життю багато проблем. Він безробітний, хоча навіть не намагається хоч щось робити, щоб отримувати гроші. Єдиний дохід він бачить в допомозі у зв’язку з безробіттям. Але і для цього треба створити видимість, що він шукає собі вакансію. Так він випадково потрапив до одного багача Філіпа, у якого все тіло до голови паралізовано. Делл абсолютно не підходить для такого, та й взагалі не збирався там працювати, але дуже вже він сподобався мільйонерові. Так почалася спільна історія двох зовсім різних людей: інваліда, якому потрібні нові фарби в житті, і хлопця з кримінальним минулим, який мріє знову постійно бачити сина.
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Але це все, звісно, після роботи. А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.
Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П’ятниця, 18 січня
Подія: Лише вершки: 1990-2018. Танці
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: Часи міняються і музика теж. Є шанс відмітити контраст між тим, що було популярним у 90ті, а що стало хітовим у двотисячні. Наскільки помолоділи чи постаріли в своїй музиці ті чи інші музиканти, хто "випав" з колії, а хто тільки з'явився.
Купа хорошої музики, яку постараємось якимось чудом вмістити в кілька годин танцульок!
Субота, 19 січня
Подія: музично-розважальна забава «МЕЛОМАН». Ведучий - Славко Мазурок
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Початок: 21:30
Що обіцяють: Водохреще у нас цьогоріч буде супермузичним :) Вранці в ополнку, а ввечері - в Кораблик! Адже у нас - Меломан! Чудова нова забава у Кораблику, яка у попередніх серіях мала крутий успіх і дуже сподобалась учасникам. Проект, над яким працюють кілька креативних особистостей (Slavko MazuRock,Richik Stepanovskyi, Андрій Тимчук та Ваня Цимбалюк) вдався на славу і триватиме увесь сезон аж до травня. А там ми підіб'ємо підсумки, гукнемо фіналістів кожного місяця, позмагаємось ще раз і вручимо класну нагороду. Словом, якщо ви любите музику, або ж просто хочете гарно та цікаво порозважатись, то вам до нас:) Не забудьте захопити друзів! Окрім азарту і позитиву обіцяємо найбільш активним подарунки від Кораблика та наших партнерів - Козацької Ради і Marengo.
Запрошуємо!
Подія: Різдвяний концерт
Тип заходу: концерт
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: Різдвяний концерт на дві дії. Дійство за участі вокалістів, артистів балету, естрадно-симфонічного оркестру театру. У концерті виконуються колядки, щедрівки, українські народні та авторські пісні, твори зарубіжної класики.
Неділя, 20 січня
Подія: STAND UP вечірка
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Початок: 21:30
Що обіцяють: Урраа! Вихідний вечір, коли можна побачити добрих друзяк та ще й насміятись досхочу! У Кораблику знову Стендапчик. А це означає, що чудовий настрій гарантовано.
Гарна пора для того, щоб сьорбати глінтвейн, позувати фотографу і ржати від смішних жартів наших коміків. А цього разу на сцені у нас потужний склад виступаючих: Влад Якубов (Хмельницький), Вадим Барабуха (Ківерці-Луцьк), Артем Лиман (Луцьк), Анастасія Очкур (Хмельницький), Олег Лузанов (Хмельницький), Олександр Дмитрович (Львів). Радимо не пропустити цю подію і тим, хто жодного разу не бував, і тим, хто вже неодноразово забігав на наші вечірки. А після Stand Up паті на вас чекатимуть танцульки від Тіми.
Подія: Фестиваль колядок і щедрівок
Тип заходу: фестиваль
Місце: арт-кафе «Стоп Кадр»
Початок: 15:00
Що обіцяють: Наближаються найтепліші родинні свята – Різдво Христове, Щедрий вечір, Водохреще… Вони збирають за святковим столом родину, а також несуть тепло і затишок у кожну оселю. А ще, тільки на різдвяні свята і діти, й дорослі колядують, щедрують, вітаючи піснями народження Сина Божого. Колядників завжди радісно зустрічали та обдаровували різними подарунками та солодощами. Ця неймовірно добра та тепла традиція дійшла і до наших днів. Культурно-розважальний центр «Адреналін Сіті» радо повідомляє, що у січні 2019 року відбудеться вже традиційний, але як і щороку неповторний Фестиваль колядок та щедрівок.
У дійстві завжди бере участь більше сотні дітей з фольклорних вокально-танцювальних ансамблів, гуртів та колективів аби радувати гостей свята різдвяними віншуваннями, автентичним виконанням відомих українських колядок і щедрівок, танцювальними номерами та театралізованим дійством «Різдвяний вертеп». Цьогоріч чекаємо ще більш масштабного дійства, Фестиваль колядок і щедрівок традиційно відбудеться у арт-кафе “Стоп Кадр” 20 січня. Початок о 15.00. Вхід вільний.
Подія: Різдвяна ніч
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: Різдвяна ніч Михайла Ілляшенка - вистава за повістю Миколи Гоголя та п'єсою Михайла Старицького, муз. Миколи Лисенка. Музична комедія на дві дії.
Подія: Веселий маскарад
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок
Початок: 12:00
Що обіцяють: Це весела зимова історія про двох Зайчат, які з нетерпіння чекають Нового року і готуються до зустрічі з ним. А Вовк і Лисиця намагаються їх впіймати, щоб поласувати смачненьким. І на які тільки хитрощі вони для цього не йдуть! Але Зайчата теж дуже винахідливі...
18-20 січня. КІНОПРЕМ’ЄРИ
Фільм: Скло
Жанр: фантастика, триллер, драма, детектив
Місце: «Premier City»
Початок: 12:40, 15:10, 17:40, 18:50, 20:00, 22:30
Про що фільм?
Викрадач з множинним розладом особистості і терорист-інвалід Містер Скло виходять на своїх давніх супротивників - травмовану дівчинку-підлітка Кейсі і старіючого супергероя Девіда Данна.
Фільм: Марія - королева Шотландії
Жанр: драма, біографія, історія
Місце: «Premier City»
Початок: 10:10, 14:15, 19:15, 21:40
Про що фільм?
Сестри по крові - безжалісна Єлизавета I і зухвала Марія Стюарт - змагалися в політиці і любові. Як сталося, що за часів абсолютної влади чоловіків, дві молоді королеви оскаржують своє право на престол Англії?
Фільм: Астерікс і таємне зілля
Жанр: мультфільм
Місце: «Premier City»
Початок: 10:20, 12:30, 14:45, 18:15
Про що фільм?
Могутні галли здавна черпали силу в секретному напої, який готував великий старець. Але прийшла біда, звідки не чекали - поважний друїд звалився з дерева і зламав обидві ноги. Тепер Астеріксу і Обеліксу належить відправитися в небезпечну подорож, щоб відшукати нового друїда, гідного осягнути рецепт таємного зілля.
Фільм: 1 + 1: Нова історія
Жанр: драма, комедія
Місце: «Premier City»
Початок: 10:30, 16:40, 22:00
Про що фільм?
У Делла по життю багато проблем. Він безробітний, хоча навіть не намагається хоч щось робити, щоб отримувати гроші. Єдиний дохід він бачить в допомозі у зв’язку з безробіттям. Але і для цього треба створити видимість, що він шукає собі вакансію. Так він випадково потрапив до одного багача Філіпа, у якого все тіло до голови паралізовано. Делл абсолютно не підходить для такого, та й взагалі не збирався там працювати, але дуже вже він сподобався мільйонерові. Так почалася спільна історія двох зовсім різних людей: інваліда, якому потрібні нові фарби в житті, і хлопця з кримінальним минулим, який мріє знову постійно бачити сина.
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