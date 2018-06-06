У Луцьку продавця сурогату викрила черга з підозрілих чоловіків

У Луцьку на ринку «Лучеськ» торгували сурогатом.Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.Так, зранку 17 січня, до одного із торгівельних павільйонів "утворилась черга з підозрілих чоловіків", - йдеться у повідомлені.І саме в цей час на ринку перебували муніципали, які зафіксували факт реалізації сурогату одному із цих чоловіків.Інспектори склали на продавця сумнівного алкоголю адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 КУпАП, який направлять на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.