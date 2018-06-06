вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку продавця сурогату викрила черга з підозрілих чоловіків

У Луцьку продавця сурогату викрила черга з підозрілих чоловіків
У Луцьку на ринку «Лучеськ» торгували сурогатом.

Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.

Так, зранку 17 січня, до одного із торгівельних павільйонів "утворилась черга з підозрілих чоловіків", - йдеться у повідомлені.

І саме в цей час на ринку перебували муніципали, які зафіксували факт реалізації сурогату одному із цих чоловіків.

Інспектори склали на продавця сумнівного алкоголю адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 КУпАП, який направлять на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.

У Луцьку продавця сурогату викрила черга з підозрілих чоловіків

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сурогат, Луцьк, мініципали
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Нечисть Томосу боїться»: Мирка відповів на закиди про адмінресурс
Навіть не вагався, – 15-річний хлопець розповів про порятунок самогубця у луцькому парку
Скандал у ліцеї на Волині: черговий гуртожитку побив учня. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коли відбудеться велике освячення води у луцькому Стиру
Сьогодні, 15:56
На Волині вже тестують асфальт, який клали у -14°
Сьогодні, 15:45
У Луцьку продавця сурогату викрила черга з підозрілих чоловіків
Сьогодні, 15:36
Водохреще на Волині: де будуть купання і частування
Сьогодні, 15:13
Мороз до -20 і сніг: синоптики попереджають про похолодання
Сьогодні, 15:01
Схожі новини
Розливають у пляшки і продають: у Луцьку зловили «сурогатчиків» Розливають у пляшки і продають: у Луцьку зловили «сурогатчиків»
06 червень, 2018, 14:18
У Луцьку на ринку приторговували сурогатом У Луцьку на ринку приторговували сурогатом
10 січень, 09:55
Заробіток на п'янці: у Луцьку вкотре викрили продавця сурогату Заробіток на п'янці: у Луцьку вкотре викрили продавця сурогату
01 грудень, 2018, 10:32
У Луцьку спіймали «на гарячому» продавця сурогату У Луцьку спіймали «на гарячому» продавця сурогату
06 листопад, 2018, 09:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки лучани платитимуть за опалення у грудні
Сьогодні, 17:01
 0
«Технічний кандидат ніколи не матиме шансу потрапити у другий тур», – Ігор Лапін
Сьогодні, 17:01
 0
Відома волинська телеведуча закликала політиків не боятися ходити на ефіри
Сьогодні, 16:47
 0
Судитимуть волинянку, яка хотіла «купити» прокурора за 15 тисяч
Сьогодні, 16:29
 0
Під час пожежі в дитячому садочку загинув монах
Сьогодні, 16:22
 0
Медіа
відео
1/8