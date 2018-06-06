У Луцьку продавця сурогату викрила черга з підозрілих чоловіків
Сьогодні, 15:36
У Луцьку на ринку «Лучеськ» торгували сурогатом.
Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.
Так, зранку 17 січня, до одного із торгівельних павільйонів "утворилась черга з підозрілих чоловіків", - йдеться у повідомлені.
І саме в цей час на ринку перебували муніципали, які зафіксували факт реалізації сурогату одному із цих чоловіків.
Інспектори склали на продавця сумнівного алкоголю адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 КУпАП, який направлять на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.
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Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.
Так, зранку 17 січня, до одного із торгівельних павільйонів "утворилась черга з підозрілих чоловіків", - йдеться у повідомлені.
І саме в цей час на ринку перебували муніципали, які зафіксували факт реалізації сурогату одному із цих чоловіків.
Інспектори склали на продавця сумнівного алкоголю адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 КУпАП, який направлять на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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