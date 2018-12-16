На Волині вже тестують асфальт, який клали у -14°

На Волині досліджуватимуть проби асфальту, укладеного за новою технологією при -14°С.У пошуках оптимального вирішення проблеми ямкового ремонту доріг, обласна державна адміністрація запропонувала нову технологію, котра дозволяє укладати асфальт при низьких температурах, а також знизити його собівартість, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.Нагадаємо, що нову технологію почали випробовувати на одній із найбільш проблемних ділянок – об’їзній дорозі по вулиці Дубнівській, 9 січня 2019 року. Тоді, за словами заступника голови обласної державної адміністрації, вклали три експериментальних латки асфальту."Науковцям вдалося виробити екологічно чисту речовину, за допомогою якої з’являється можливість повторно застосовувати фрезирований асфальт. Мова йде про регенератор АНТ, привезений з ЄС. Спершу вторинний асфальтобетонний матеріал у вигляді крихти розігріли у рециклері до температури 130-160 градусів. Далі додали зазначену речовину і закатали", - зауважив Валентин Іванович."Серед переваг використання регенераторної речовини – стійкість до мінусових температур, невисока вартість та можливість зі старого зрізаного асфальту зробити повноцінний, котрий має високий показник адгезії, тобто не боїться вологи та морозів. До слова, препарат уже запатентували в Україні, а досліджували в Державному науково-дослідному та проектно-вишукувальному інституті «НДІпроектреконструкція». Після чого, у рамках експерименту, на Волинь безкоштовно передали 2 літри", - йдеться у повідомленні.17 січня працівники лабораторії Служби автомобільних доріг у Волинській області на чолі з начальницеюпровели керніння асфальту. Вони взяли зразки із дорожнього покриття задля контролю якості робіт. Два керни з двох латок Марія Федорівна оцінила так:"По візуальному обстеженню можна сказати, що покриття ущільнене, без дефектів, а отже – якісне. В лабораторних умовах ми додатково випробуємо зразки", - повідомила Марія Гаць.Слід зауважити, що нову технологію ще на початку літа протестували у лабораторних умовах Служби автомобільних доріг в області.Результати щодо замерзання, розмерзання, водонасичення та стиснення виявилися непоганими. Сьогодні ж дію суміші випробували в реальних умовах.