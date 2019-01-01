«ПортCity» запрошує на «Школу Роллера»*





У школі кожен зможе не лише навчитеся кататися на ролика, а й навчиться виконувати трюки, а згодом, як кращі випускники школи, виступити на показових шоу.



Тож, усіх охочих чекають на 19:00, щоб разом осягати нові горизонти та навчатися новому.



Попередній запис за телефоном: 067 334 50 86; 0332 78 78 86.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У торгово-розважальному центрі «ПортCity» на арені розваг «Generator City» діє «Школа Роллера».У школі кожен зможе не лише навчитеся кататися на ролика, а й навчиться виконувати трюки, а згодом, як кращі випускники школи, виступити на показових шоу.Тож, усіх охочих чекають на 19:00, щоб разом осягати нові горизонти та навчатися новому.Попередній запис за телефоном: 067 334 50 86; 0332 78 78 86.

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