«ПортCity» запрошує на «Школу Роллера»*
Сьогодні, 18:01
У торгово-розважальному центрі «ПортCity» на арені розваг «Generator City» діє «Школа Роллера».
У школі кожен зможе не лише навчитеся кататися на ролика, а й навчиться виконувати трюки, а згодом, як кращі випускники школи, виступити на показових шоу.
Тож, усіх охочих чекають на 19:00, щоб разом осягати нові горизонти та навчатися новому.
Попередній запис за телефоном: 067 334 50 86; 0332 78 78 86.
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У школі кожен зможе не лише навчитеся кататися на ролика, а й навчиться виконувати трюки, а згодом, як кращі випускники школи, виступити на показових шоу.
Тож, усіх охочих чекають на 19:00, щоб разом осягати нові горизонти та навчатися новому.
Попередній запис за телефоном: 067 334 50 86; 0332 78 78 86.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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