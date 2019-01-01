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«ПортCity» запрошує на «Школу Роллера»*

«ПортCity» запрошує на «Школу Роллера»*
У торгово-розважальному центрі «ПортCity» на арені розваг «Generator City» діє «Школа Роллера».

У школі кожен зможе не лише навчитеся кататися на ролика, а й навчиться виконувати трюки, а згодом, як кращі випускники школи, виступити на показових шоу.

Тож, усіх охочих чекають на 19:00, щоб разом осягати нові горизонти та навчатися новому.

Попередній запис за телефоном: 067 334 50 86; 0332 78 78 86.

«ПортCity» запрошує на «Школу Роллера»*

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Теги: ПортCity
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