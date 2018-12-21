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Коли відбудеться велике освячення води у луцькому Стиру

Коли відбудеться велике освячення води у луцькому Стиру
У Луцьку на Водохреще освятять головну річку міста.

Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії ПЦУ.

19 січня, в суботу, приблизно о 12.00 хресний хід рушить від кафедрального собору Святої Трійці до берега Стиру (пляж Центрального парку ім. Лесі Українки).

Загалом розпорядок богослужінь у головному храмі єпархії цього дня такий:

7.00 – велике освячення води на соборному майдані,
7.30 – Літургія в нижній церкві,
10.00 – Літургія у верхньому храмі, яку очолить митрополит Луцький і Волинський Михаїл,
12.00 – хресний хід і велике освячення води.

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Теги: Водохреще, освячення, свято, Михаїл
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