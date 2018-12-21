Коли відбудеться велике освячення води у луцькому Стиру





Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії ПЦУ.



19 січня, в суботу, приблизно о 12.00 хресний хід рушить від кафедрального собору Святої Трійці до берега Стиру (пляж Центрального парку ім. Лесі Українки).



Загалом розпорядок богослужінь у головному храмі єпархії цього дня такий:



7.00 – велике освячення води на соборному майдані,

7.30 – Літургія в нижній церкві,

10.00 – Літургія у верхньому храмі, яку очолить митрополит Луцький і Волинський Михаїл,

12.00 – хресний хід і велике освячення води.

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