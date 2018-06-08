УКРОП «зарубав» гроші на інтернат в Горохові, а звинуватив у цьому ОДА, – Денис П’ятигорець

На волинському телеканалі «Аверс» збрехали про те, що підопічні Горохівського психоневрологічного інтернату потерпають від холоду через те, що голова Волинської облдержадміністраціїподав позов до суду через прийнятий з порушенням бюджет області на 2019 рік.Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Волинської ОДАЗа словами посадовця, неправдиву інформацію на «Аверсі», який має тих самих власників, що і партія "УКРОП" озвучили учора, 16 січня.Натомість він озвучив правду щодо цієї ситуації.Далі допис Дениса П'ятигорця подаємо без змін та правок:"Правда перша – так, сьогодні триває. Але в цьому бюджеті немає ні слова про гроші на ремонт Горохівського психоневрологічного інтернату. І це знає голова бюджетної комісії, депутат від УКРОПу, яка кілька разів коментувала Бюджет-2019 для видань, що належать її політичному керівництву. Тому писати про те, що судовий позов блокує ремонт – це відверта брехня!Правда друга – саме ОДА внесла пропозицію про виділення 2,6 млн грн на ремонт Горохівського психоневрологічного інтернату в пропозиціях до розподілу так званої стабілізаційної дотації. І саме представники депутатської більшості в бюджетній комісії на чолі з головою Іриною Вахович відмовились погодити виділення цих коштів на інтернат. Пізніше УКРОПівський сайт «Волинські новини» так прокоментував цю відмову: « Дійсно – це благі наміри, але не зрозуміло як вони мали втілитися в життя за 9 днів до Нового року, оскільки подання на розподіл дотації надійшло в облраду 22(!) грудня 2018 року. Можливо в області з’явилися «супер» будівельники, які виконають ці роботи за такий стислий термін, або вже хтось тихенько виконав ці роботи і чекає коли йому за подяку чиновники «позолотять ручку». Невже Ірина Вахович не могла підказати своїм корпоративним виданням, що гроші стабдотації є перехідними і освоювати їх можна не 9 днів, а весь 2019 рік?Тобто маємо наступне – УКРОП зарубав гроші на ремонт інтернату, через кілька днів визнав це, а ще через кілька днів звинуватив в цьому ОДА.А тепер звертаюсь до Ірина Вахович. В нашу першу зустріч Ви сказали мені, що для Вас головне правда. Що Ви заради правди можете піти проти партії, якщо будете не згодні з партійним рішенням. Цікаво, Ви тепер вийдете з партії? Чи вибачитесь за колег? Чи просто промовчите? Вибір за Вами, Ірино Михайлівно!"