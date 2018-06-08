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УКРОП «зарубав» гроші на інтернат в Горохові, а звинуватив у цьому ОДА, – Денис П’ятигорець

УКРОП «зарубав» гроші на інтернат в Горохові, а звинуватив у цьому ОДА, – Денис П’ятигорець
На волинському телеканалі «Аверс» збрехали про те, що підопічні Горохівського психоневрологічного інтернату потерпають від холоду через те, що голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко подав позов до суду через прийнятий з порушенням бюджет області на 2019 рік.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Волинської ОДА Денис П'ятигорець.

За словами посадовця, неправдиву інформацію на «Аверсі», який має тих самих власників, що і партія "УКРОП" озвучили учора, 16 січня.

Натомість він озвучив правду щодо цієї ситуації.

Далі допис Дениса П'ятигорця подаємо без змін та правок:

"Правда перша – так, сьогодні триває судова тяганина щодо законності голосування за бюджет Волинської області на 2019 рік. Але в цьому бюджеті немає ні слова про гроші на ремонт Горохівського психоневрологічного інтернату. І це знає голова бюджетної комісії, депутат від УКРОПу Ірина Вахович, яка кілька разів коментувала Бюджет-2019 для видань, що належать її політичному керівництву. Тому писати про те, що судовий позов блокує ремонт – це відверта брехня!

Правда друга – саме ОДА внесла пропозицію про виділення 2,6 млн грн на ремонт Горохівського психоневрологічного інтернату в пропозиціях до розподілу так званої стабілізаційної дотації. І саме представники депутатської більшості в бюджетній комісії на чолі з головою Іриною Вахович відмовились погодити виділення цих коштів на інтернат. Пізніше УКРОПівський сайт «Волинські новини» так прокоментував цю відмову: « Дійсно – це благі наміри, але не зрозуміло як вони мали втілитися в життя за 9 днів до Нового року, оскільки подання на розподіл дотації надійшло в облраду 22(!) грудня 2018 року. Можливо в області з’явилися «супер» будівельники, які виконають ці роботи за такий стислий термін, або вже хтось тихенько виконав ці роботи і чекає коли йому за подяку чиновники «позолотять ручку». Невже Ірина Вахович не могла підказати своїм корпоративним виданням, що гроші стабдотації є перехідними і освоювати їх можна не 9 днів, а весь 2019 рік?

Тобто маємо наступне – УКРОП зарубав гроші на ремонт інтернату, через кілька днів визнав це, а ще через кілька днів звинуватив в цьому ОДА.

А тепер звертаюсь до Ірина Вахович. В нашу першу зустріч Ви сказали мені, що для Вас головне правда. Що Ви заради правди можете піти проти партії, якщо будете не згодні з партійним рішенням. Цікаво, Ви тепер вийдете з партії? Чи вибачитесь за колег? Чи просто промовчите? Вибір за Вами, Ірино Михайлівно!"

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Теги: Денис П'ятигорець, Ірина Вахович, Волинська ОДА, бюджет, брехня
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Коментарі 1
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пляма укропу коломойши - це пляма на все життя, так само як і пляма бюта, баби з косою, що путіна цілує в засос.
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