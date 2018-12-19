Під час пожежі в дитячому садочку загинув монах





Про це журналісту Інеса Манзулич.



"У результаті гасіння пожежі в будівлі колишнього дитячого садочку в селі Нижній Бистрий було виявлено тіло людини 1980 року народження. О 01:30 пожежу вдалося локалізувати, ліквідували о 05:00 ранку", - повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області Наталія Батир.



"Під час огляду працівниками було виявлено тіло громадянина 1980 року народження, який був монахом, його було направлено до Хустської районної лікарні, слідів насильницької смерті не виявлено", - розповіла Манзулич.



За даними ДСНС для ліквідації пожежі до місця було направлено пожежників 10-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Хуст. Усього працювало 8 чоловік особового складу та дві одиниці техніки.



"Завдана матеріальна шкода. Вогнем знищено дах та кімнати другого поверху на площі 105м2, а також речі домашнього вжитку. Причина пожежі встановлюються", - за даними прес-служби ДСНС Закарпатській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У результаті пожежі в будівлі колишнього дитячого садочку в селі Нижній Бистрий Хустського району загинув монах.Про це журналісту УНН повідомила спеціаліст відділ комунікації головного управління поліції Закарпатської області"У результаті гасіння пожежі в будівлі колишнього дитячого садочку в селі Нижній Бистрий було виявлено тіло людини 1980 року народження. О 01:30 пожежу вдалося локалізувати, ліквідували о 05:00 ранку", - повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області"Під час огляду працівниками було виявлено тіло громадянина 1980 року народження, який був монахом, його було направлено до Хустської районної лікарні, слідів насильницької смерті не виявлено", - розповіла Манзулич.За даними ДСНС для ліквідації пожежі до місця було направлено пожежників 10-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Хуст. Усього працювало 8 чоловік особового складу та дві одиниці техніки."Завдана матеріальна шкода. Вогнем знищено дах та кімнати другого поверху на площі 105м2, а також речі домашнього вжитку. Причина пожежі встановлюються", - за даними прес-служби ДСНС Закарпатській області.

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