вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Під час пожежі в дитячому садочку загинув монах

Під час пожежі в дитячому садочку загинув монах
У результаті пожежі в будівлі колишнього дитячого садочку в селі Нижній Бистрий Хустського району загинув монах.

Про це журналісту УНН повідомила спеціаліст відділ комунікації головного управління поліції Закарпатської області Інеса Манзулич.

"У результаті гасіння пожежі в будівлі колишнього дитячого садочку в селі Нижній Бистрий було виявлено тіло людини 1980 року народження. О 01:30 пожежу вдалося локалізувати, ліквідували о 05:00 ранку", - повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області Наталія Батир.

"Під час огляду працівниками було виявлено тіло громадянина 1980 року народження, який був монахом, його було направлено до Хустської районної лікарні, слідів насильницької смерті не виявлено", - розповіла Манзулич.

За даними ДСНС для ліквідації пожежі до місця було направлено пожежників 10-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Хуст. Усього працювало 8 чоловік особового складу та дві одиниці техніки.

"Завдана матеріальна шкода. Вогнем знищено дах та кімнати другого поверху на площі 105м2, а також речі домашнього вжитку. Причина пожежі встановлюються", - за даними прес-служби ДСНС Закарпатській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Нечисть Томосу боїться»: Мирка відповів на закиди про адмінресурс
Навіть не вагався, – 15-річний хлопець розповів про порятунок самогубця у луцькому парку
Скандал у ліцеї на Волині: черговий гуртожитку побив учня. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відома волинська телеведуча закликала політиків не боятися ходити на ефіри
Сьогодні, 16:47
Судитимуть волинянку, яка хотіла «купити» прокурора за 15 тисяч
Сьогодні, 16:29
Під час пожежі в дитячому садочку загинув монах
Сьогодні, 16:22
УКРОП «зарубав» гроші на інтернат в Горохові, а звинуватив у цьому ОДА, – Денис П’ятигорець
Сьогодні, 16:13
Коли відбудеться велике освячення води у луцькому Стиру
Сьогодні, 15:56
Схожі новини
На Волині після пожежі в хаті знайшли труп На Волині після пожежі в хаті знайшли труп
03 січень, 12:12
У власній квартирі згорів 96-річний народний артист України У власній квартирі згорів 96-річний народний артист України
19 грудень, 2018, 10:42
Двоє дітей загинули у пожежі на Миколаївщині. ФОТО Двоє дітей загинули у пожежі на Миколаївщині. ФОТО
13 грудень, 2018, 08:25
У згорілій хаті на Волині знайшли труп У згорілій хаті на Волині знайшли труп
04 грудень, 2018, 17:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки лучани платитимуть за опалення у грудні
Сьогодні, 17:01
 0
«Технічний кандидат ніколи не матиме шансу потрапити у другий тур», – Ігор Лапін
Сьогодні, 17:01
 0
Відома волинська телеведуча закликала політиків не боятися ходити на ефіри
Сьогодні, 16:47
 0
Судитимуть волинянку, яка хотіла «купити» прокурора за 15 тисяч
Сьогодні, 16:29
 0
Під час пожежі в дитячому садочку загинув монах
Сьогодні, 16:22
 0
Медіа
відео
1/8