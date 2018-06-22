Судитимуть волинянку, яка хотіла «купити» прокурора за 15 тисяч

На Волині судитимуть 59-річну мешканку Ковеля, яка намагалася підкупити прокурора.Жінку було затримано 8 листопада 2018 року під час надання 15 тис. грн. прокурору за вирішення питання про перекваліфікацію вчиненого її родичем злочину на менш тяжкий, - інформує прес-служба прокуратури області.Про зроблену за кілька днів до того пропозицію надання неправомірної вигоди прокурор повідомив керівництво, відтак жінку затримали в момент вчинення злочину.Жінку, яка щиро розкаялася у скоєному, обвинувачують у наданні неправомірної вигоди особі, що займає відповідальне становище (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України ) й невдовзі вона постане перед судом.Зауважимо, що санкція ч. 3 ст. 369 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.