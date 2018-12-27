Відома волинська телеведуча закликала політиків не боятися ходити на ефіри

Галина Падалко підбила підсумки останнього сезону програми.



Про це вона написала у Facebook, - інформує



Із її слів, за останній сезон порушували безліч важливих тем і виходили в прямий ефір 35 разів.



"Ми висвітлювали все максимально об’єктивно, подаючи нашим любим глядачам реальну картину подій з протилежних боків «барикад». Ми дотримувалися основних принципів нашого ток-шоу, які ми з Тарасом Шкітером та Сергієм Шараєвським заклали ще понад 4 роки тому, записуючи наші перші програми на Visimi. Це об’єктивність, актуальність та опозиційність поглядів гостей. Ми дарували політикам 52!!! хвилини ПРЯМОГО ефіру у прайм-таймі! І це дуже щедро! Деякі з них ігнорували або з різних причин відмовлялися від цього дарунку, маючи свої майданчики для виступів", – написала вона.



Відтак ведуча звернулася до владців і закликала не боятися ходити на ефіри, щоб в об’єктивній дискусії довести лучанам свою точку зору з приводу тих чи інших рішень.



Скоро розпочнеться пекельний політичний сезон, спричинений прийдешніми виборами. І ми активно до нього готуємося. Ми далі рухатимемося у такому ж темпі та вже працюємо над новим форматом, який буде вогонь. Своєю чергою хочемо запитати у вас, які теми вам цікаві та яких гостей ви хотіли б побачити у новому сезоні найбільше. Нам дуже важливо це, адже ми працювали, працюємо та будемо продовжувати працювати для вас, наші дорогі телеглядачі", – зазначила Галина Падалко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ведуча ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE"підбила підсумки останнього сезону програми.Про це вона написала у Facebook, - інформує Конкурент Із її слів, за останній сезон порушували безліч важливих тем і виходили в прямий ефір 35 разів."Ми висвітлювали все максимально об’єктивно, подаючи нашим любим глядачам реальну картину подій з протилежних боків «барикад». Ми дотримувалися основних принципів нашого ток-шоу, які ми з Тарасом Шкітером та Сергієм Шараєвським заклали ще понад 4 роки тому, записуючи наші перші програми на Visimi. Це об’єктивність, актуальність та опозиційність поглядів гостей. Ми дарували політикам 52!!! хвилини ПРЯМОГО ефіру у прайм-таймі! І це дуже щедро! Деякі з них ігнорували або з різних причин відмовлялися від цього дарунку, маючи свої майданчики для виступів", – написала вона.Відтак ведуча звернулася до владців і закликала не боятися ходити на ефіри, щоб в об’єктивній дискусії довести лучанам свою точку зору з приводу тих чи інших рішень.Скоро розпочнеться пекельний політичний сезон, спричинений прийдешніми виборами. І ми активно до нього готуємося. Ми далі рухатимемося у такому ж темпі та вже працюємо над новим форматом, який буде вогонь. Своєю чергою хочемо запитати у вас, які теми вам цікаві та яких гостей ви хотіли б побачити у новому сезоні найбільше. Нам дуже важливо це, адже ми працювали, працюємо та будемо продовжувати працювати для вас, наші дорогі телеглядачі", – зазначила Галина Падалко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію